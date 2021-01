به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نشر، واژه‌نامۀ توصیفی حاضر شامل بیش از ۱۶۰۰ مدخل است که دربرگیرندۀ اصطلاحات کلیدی و مهم روش پژوهش و مباحث روش‌شناختی در قلمرو گستردۀ علوم اجتماعی، ارتباطات و علوم انسانی است.

ویژگی منحصربه‌فرد این واژه‌نامه، که حسن بشیر در طی سال‌های متمادی آن را به دقت گردآوری کرد، این است که تعاریف واژه‌ها به صورت نقل‌قول‌های مستقیم با ذکر شمارۀ صفحه از منابع معتبر خارجی و داخلی استخراج شده است.

این امر به پژوهشگران کمک می‌کند تا در کمترین زمان به‌راحتی به تعاریف اصطلاحات مدنظر خود از منظرهای مختلف دسترسی پیدا کرده، علاوه بر مطالعه و یادگیری مفاهیم، هنگام نگارش مقاله، پایان‌نامه یا کتاب از آنها بهره گیرند.

حسن بشیر استاد تمام و نویسنده حوزه رسانه و ارتباطات، عضو هیئت علمی گروه معارف اسلامی، فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق، عضو هیئت امنای دانشگاه مذاهب اسلامی، مدیر سابق آکادمی آکسفورد برای مطالعات عالی- آکسفورد- انگلستان و رئیس سابق مؤسسه مطالعات اسلامی لندن است.

او صاحب کرسی «دیپلماسی گفتمانی» در کرسی‌های نظریه‌پردازی است.

برخی از کتابهای چاپ شده وی عبارتند از:

- (۱۳۹۷) تحلیل گفتمان دینی: مبانی نظری. قم: نشر لوگوس.

- دانشنامه علوم ارتباطات

- تعامل فرهنگ و سیاست: از تئوری تا واقعیت، ۱۳۸۶، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

-خبر

-رسانه و دین

-تعامل دین و ارتباطات با همکاری اساتید مختلف، ۱۳۷۸، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع) و پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

-آینده پژوهی روابط عمومی و مسئولیت اجتماعی

-نقش مطبوعات در فرایند نوسازی سیاسی و اجتماعی ایران در دوره قاجاریه، ۱۳۸۸، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)؛ عنوان تز دکتری:The Iranian Press and Modernization under the Qajar

-واژه‌نامه روش پژوهش در علوم اجتماعی، ۱۳۸۸، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)

-اصول و رهیافت‌های هنر اسلامی در کلام رهبری، ۱۳۸۸، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)

-تعزیه، مفاهیم بنیادین علوم انسانی اسلامی، ۱۳۹۰، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)

-رسانه‌های بیگانه؛ قرائتی با تحلیل گفتمان

-فرهنگ وقف، مفاهیم بنیادین فرهنگ اسلامی

-دعوت اسلامی

-کاربرد تحلیل گفتمان در فهم منابع دینی

-روابط عمومی اسلامی

کتاب واژه‌نامه توصیفی-کاربردی روش پژوهش در علوم اجتماعی و ارتباطات به کوشش حسن بشیر به همت نشر لوگوس به بهای ۱۲۰ هزار تومان منتشر شد.

علاقه مندان برای مشاهده صفحات ابتدایی فهرست، مقدمه و بخشی از کتاب واژه نامه توصیفی کاربردی روش پژوهش در علوم اجتماعی به اینجا مراجعه کنند.