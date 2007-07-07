دانش هسته ای ؛ پشت در تمام خانه ‌ها !

به گزارش خبرگزاری مهر، از مجموع 30 تاسیسات هسته ای جدیدی که با بهره گیری از فناوری های نوین ساخت تاسیسات اتمی جهان، راه اندازی شده اند روسیه 7، هند 6 و چین 4 مورد را به خود اختصاص داده اند. در همین حال ایران، رومانی، پاکستان و بلغارستان نیز در حال راه اندازی تاسیسات اتمی خود هستند.

در مقایسه ای با گذشته تفاوت های زیادی مشخص می شود. از 438 راکتور هسته ای فعال در سراسر جهان، بیشترین تعداد در آمریکای شمالی، اروپای غربی و ژاپن قرار دارند که البته شمار قابل توجهی نیز در کشورهای برجای مانده از شوروی سابق واقع شده اند.

هم اکنون آمریکا با برخورداری از 104 راکتور فعال در مقایسه با کشورهای مختلف جهان بیشترین میزان الکتریسیته به نسبت 30 کشور دیگر دارای چنین قابلیتی تولید می کند. در حقیقت این کشور با این تعداد راکتور انرژی هسته ای را تولید می کند که معادل انرژی هسته ای تولید شده در 2 کشور فرانسه و ژاپن است. به نظر می رسد رئیس جمهور آمریکا نقشه های گسترده ای برای انرژی هسته ای در سر داشته باشد.

با این حال دانش هسته ای برای ساخت راکتورهای بیشتر در آمریکا تبدیل به نگرانی جدیدی برای گروه گسترده ای از مردم این کشور شده باشد. نگرانی داخلی در آمریکا از پرتوهای هسته ای مرگ بار از یک سو و مخالفت های سیاسی از سوی دیگر، همچون توپ هدف داری تلاش های ماجراجویانه متخصصان فناوری هسته ای در آمریکا را نشانه رفته است.

به گزارش مهر، دانش هسته ای به رغم انحرافاتی در کشورهایی نظیر آمریکا و اسرائیل که به سوی ساخت تسلیحات نظامی پیش رفته است، اما در مجموع می تواند نوید دهنده دستیابی بشر به منبع جدیدی از انرژی برای فعال سازی بخش های مختلف زندگی آتی بشر باشد. هم اکنون در فرانسه 80 درصد برق این کشور به وسیله 59 راکتور هسته ای تولید می شود. لیتوانی، اسلواکی و بلژیک نیز بیش از نیمی از انرژی الکتریکی مورد نیاز خود را از تاسیسات هسته ای به دست می آورند.

هفته نامه معتبر تایم نیز بحث جالبی را به میان می کشد. به نوشته مقاله نویس این مجله، به لطف گرمایش زمین، انرژی هسته ای بار دیگر به بحث داغی تبدیل شده است. شاید فراوانی و آلودگی کم این منبع سوختی، محرک بزرگی برای کشورهای جهان جهت متمایل شدن به آن باشد، اما گسترش آن ارزان و راحت نخواهد بود.