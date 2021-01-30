به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری صبح امروز در آئین افتتاح پایانه فرودگاهی آبادان بر تکمیل دو طرح مهم و اساسی در منطقه آزاد اروند تاکید کرد و گفت: لایروبی اروند رود و تکمیل راه آهن شلمچه به بصره دو طرح مهم و اساسی است که در دستور جدی کار دولت قرار دارد.

وی افزود: این طرح‌ها سبب رونق بیشتر تجارت در آبادان و خرمشهر می‌شود.

جهانگیری با ابراز تأسف از تأخیر در تکمیل این طرح‌ها، علت اصلی این تأخیر را مشارکت ضعیف دولت عراق دانست.

معاون اول رئیس جمهور بیان کرد: در گفت و گوی اخیر رئیس جمهور با نخست وزیر عراق بر مشارکت بیشتر دو طرف برای تکمیل این دو طرح مهم و اساسی تاکید شد.

جهانگیری گفت: اتصال راه آهن شلمچه به بصره به عنوان بزرگترین خط ریلی خاورمیانه در دستور کار است و معتقدیم برای بازگرداندن شکوه بنادر آبادان و خرمشهر زمینه آمد و رفت کشتی‌های تجاری در منطقه فراهم شود.

وی یادآور شد: طرح دوم اتصال راه آهن شلمچه به بصره به عنوان بزرگترین خط ریلی خاور میانه سبب می‌شود امکان تبادل از شرق به غرب و از چین تا دریای مدیترانه فراهم شود.

جهانگیری تاکید کرد: در این زمینه نشست‌های تخصصی بین دو کشور ایران و عراق در حال برگزاری است و امیدواریم به زودی عملیات اجرایی آن آغاز شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش افزود: پالایشگاه آبادان به زودی به یکی از مجهزترین واحدهای حوزه نفت و انرژی تبدیل خواهد شد.

معاون اول رئیس جمهور گفت‌: برای جلوگیری از خام فروشی نفت، طرح توسعه پالایشگاه آبادان به سرعت در حال اجراست و منابع ارزی و ریالی آن به رغم تحریم‌های ظالمانه تأمین شده است.

جهانگیری یادآور شد: در دوران تحریم، فعالیت‌های پالایشگاه آبادان به هیچ عنوان متوقف نشد و یکی از ویژه‌ترین مراکز تأمین و صادرات نفت و محصولات جانبی آن بود و هست.

وی در بخش دیگری از صبحت های خود با اشاره به توسعه محدوده منطقه آزاد اروند به دو شهر آبادان و خرمشهر در ابتدای دولت گفت: اقدامات خوبی در این زمینه صورت گرفته که یکی از آنها توسعه فرودگاه آبادان است. همچنین اقدامات خوبی برای رفع محرومیت در این دو شهرستان انجام شده است.

وی گفت: دولت معتقد است مشکلاتی که مردم منطقه با آن گرفتار هستند از جمله آب و فاضلاب باید برطرف شود و برای این منظور ۸۰۰ میلیارد تومان در آخرین جلسه هیأت دولت اختصاص یافت.