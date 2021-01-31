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۱۲ بهمن ۱۳۹۹، ۷:۱۰

مدیرکل هواشناسی کرمانشاه خبر داد؛

افزایش نسبی دمای هوای کرمانشاه در اواسط هفته

افزایش نسبی دمای هوای کرمانشاه در اواسط هفته

کرمانشاه- مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه از افزایش نسبی دمای هوا در اواسط هفته در سطح استان خبر داد.

محمد خسروی صبح امروز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت جوی استان کرمانشاه، اظهار کرد: سامانه ناپایدار امروز در بعضی ساعات سبب وزش باد، بارندگی و گاهی رعد و برق در سطح استان خواهد شد.

وی افزود: با خروج این سامانه در روزهای یکشنبه و دوشنبه، کاهش دمای شبانه و تشکیل مه صبحگاهی مهمترین پدیده‌های جوی در سطح استان خواهند بود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: روزهای سه شنبه و چهارشنبه به استثنای افزایش نسبی دمای هوا پدیده جوی قابل ذکری برای استان کرمانشاه پیش بینی نمی‌شود.

وی با اشاره به بارش‌های اخیر در استان گفت: بیشترین بارش باران در شهرستان پاوه با ۲۸ میلی متر بوده و بارش در شهرستان گیلانغرب ۲۰ میلی متر، روانسر و ثلاث باباجانی ۱۹ میلی متر و قصرشیرین و سرپل ذهاب ۱۸ میلی متر ثبت شده است.

گفتنی است که بارش برف در گواور پنج سانتی متر، هلشی ۲ سانتی متر و در روانسر و ماهیدشت یک سانتی متر گزارش شده است.

کد مطلب 5134375

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