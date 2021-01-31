افزایش نسبی دمای هوای کرمانشاه در اواسط هفته

محمد خسروی صبح امروز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت جوی استان کرمانشاه، اظهار کرد: سامانه ناپایدار امروز در بعضی ساعات سبب وزش باد، بارندگی و گاهی رعد و برق در سطح استان خواهد شد.

وی افزود: با خروج این سامانه در روزهای یکشنبه و دوشنبه، کاهش دمای شبانه و تشکیل مه صبحگاهی مهمترین پدیده‌های جوی در سطح استان خواهند بود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: روزهای سه شنبه و چهارشنبه به استثنای افزایش نسبی دمای هوا پدیده جوی قابل ذکری برای استان کرمانشاه پیش بینی نمی‌شود.

وی با اشاره به بارش‌های اخیر در استان گفت: بیشترین بارش باران در شهرستان پاوه با ۲۸ میلی متر بوده و بارش در شهرستان گیلانغرب ۲۰ میلی متر، روانسر و ثلاث باباجانی ۱۹ میلی متر و قصرشیرین و سرپل ذهاب ۱۸ میلی متر ثبت شده است.

گفتنی است که بارش برف در گواور پنج سانتی متر، هلشی ۲ سانتی متر و در روانسر و ماهیدشت یک سانتی متر گزارش شده است.