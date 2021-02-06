سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حکم محکومیت پوری‌حسینی رئیس اسبق سازمان خصوصی‌سازی، از شکایت جدیدی علیه وی خبر داد و گفت: در مورد سهام عدالت، ابهاماتی وجود دارد که همزمان با مدیریت پوری‌حسینی در سازمان خصوصی‌سازی اتفاق افتاده و این ابهامات منجر به تخلف ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی شده است.

قاضی‌زاده هاشمی در تشریح اولین تخلف گفت: اولین تخلف این است که همه واجدین شرایط، سهام عدالت دریافت نکرده‌اند.

وی در تشریح دومین تخلف اظهار داشت: بنا بود شرکت‌هایی که در ردیف خصوصی‌سازی قرار داشتند، بخشی از سهامشان را به پشتوانه سهام عدالت عرضه کنند اما این اقدام از سوی سازمان خصوصی‌سازی انجام نشد و به همین دلیل منابع کافی برای پرداخت به سهامداران تأمین نشده است.

نایب رئیس اول مجلس ادامه داد: سازمان خصوصی‌سازی برای جبران این مابه‌التفاوت از اصل سهام زمانی که ارزش آن چند برابر شده بود، به جای پول سهام برداشت؛ آن هم به قیمت ارزش اولیه و از این تخلف، پول زیادی به جیب زد.

قاضی‌زاده هاشمی تأکید کرد: بسیاری از سبدهای پالایشگاهی که امروز در بازار بورس ارائه می‌شود، پشتوانه سهام عدالت بود که با تخلف به سازمان خصوصی‌سازی عرضه نشد؛ همه این تخلفات در دوران آقای پوری‌حسینی اتفاق افتاده و در حال جمع‌آوری این مستندات برای ارائه به قوه قضائیه جهت احیای حقوق سهامداران سهام عدالت هستیم.

وی گفت: شکایتی از سازمان خصوصی‌سازی در این خصوص که مربوط به مدیریت آقای پوری‌حسینی به قوه‌قضاییه است، ارائه خواهد شد.