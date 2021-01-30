اشتغال ۲هزار قمی با بهره برداری از ۲۱۲ پروژه در دهه فجر

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران ضمن گرامیداشت چهل و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه ایام فرصت مناسبی را برای تبیین و تشریح دستاوردهای ارزشمند انقلاب اسلامی و ایجاد شور و نشاط در جامعه فراهم کرده است، گفت: امسال شتاب بخشی به روند اجرا و تکمیل طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمام یکی از مهم‌ترین اولویت‌های استان بود که به مناسبت دهه مبارک فجر تعداد ۲۱۲ طرح دربخش های مختلف زیربنایی، فرهنگی، ورزشی، صنعتی، کشاورزی، بهداشت و درمان و … با اعتباری بالغ بر ۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال در استان به بهره‌برداری می‌رسد.

استاندار قم با اشاره به اشتغال زایی ۲ هزار ۱۶۴ نفری این طرح‌ها گفت: عملیات اجرایی ۳۱ پروژه با اعتباری بالغ بر چهار میلیارد و ۲۱۵ میلیون ریال ریال نیز آغاز می‌شود

وی افزود: «کشتارگاه جاهد» به عنوان یک کشتارگاه کاملاً مدرن و دارای اهمیت اساسی برای استان، پس از سال‌ها وقفه، در این ایام به بهره برداری می‌رسد.