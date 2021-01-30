لزوم نگاه کلان نگرانهِ اصحاب رسانه به حل مشکلات مردم

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید محمد سعیدی ظهر یکشنبه در دیدار با مسئولان خانه مطبوعات استان قم که در سالن محراب حرم مطهر بانوی کرامت انجام شد، با بیان اینکه امنیت یک جایگاه و کرامت از سوی خداوند متعال است و معنای آن تلاش مردم برای حفظ کرامت و شرافت است، گفت: در کره خاکی هیچ جایی مقدستر از خانه خداوند متعال نیست؛ اما این مکان به واسطه بیتفاوتی مردم در زمانی به بتخانه تبدیل شد.
تولیت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) با اشاره به اینکه تلاشهای مردمی برای برپایی و حفظ انقلاب اسلامی بر جا مانده است، افزود: این انقلاب بیش از ۴۰ سال استوار مانده و درحال رشد و پیشرفت است که این نشان از تلاش منظم و مستمر مردم و عنایت به خداوند متعال را دارد.
وی با تاکید بر اینکه رسانهها نقشی مهم و تأثیر گذار در افکار جوامع دارند و برای اینکه بتوان مسیر درست و مورد رضای خداوند را دنبال کرد باید اطلاعرسانی سالم داشته باشیم، ادامه داد: در این راه مسئولان رسانه باید با مدیریت کردن چالشها و از خود دانستن مردم، نسبت به رشد و تعالی آنها نگاه ویژه داشته و مقابل هجمهها علیه انها نیز موضعگیری کنند.
سعیدی با تاکید بر اینکه طلاب کشورهای مختلف در قم حضور دارند و دشمن میداند که اینها قرار است به کشورهای خود بازگردند و آرمانهای انقلاب اسلامی را ترویج کنند، گفت: دشمن برای تخریب قم تلاشهای بسیاری را دنبال میکند اما نگاه کلان نگری اصحاب رسانه میتواند موجب پیشبرد تمامی اهداف جامعه شود.
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