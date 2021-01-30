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۱۱ بهمن ۱۳۹۹، ۱۸:۰۳

همزمان با دهه مبارک فجر؛

طرح «هر هیئت آزادی یک زندانی» در گناوه اجرا می‌شود

طرح «هر هیئت آزادی یک زندانی» در گناوه اجرا می‌شود

گناوه- طرح هر هیئت آزادی یک زندانی با هدف آزادی زندانیان جرایم غیر عمد همزمان با دهه مبارک فجر در گناوه اجرا خواهد شد.

رئیس شورای هیئت‌های مذهبی شهرستان گناوه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح هر هیئت آزادی یک زندانی با هدف آزادی زندانیان جرایم غیر عمد همزمان با دهه مبارک فجر با مشارکت هیئت‌های مذهبی شهرستان گناوه برگزار می‌شود.

عبدالحمید شیخی افزود: در اجرای این طرح و به نیت امام هشتم (ع)، هزینه لازم برای آزادی هشت زندانی غیر عمد شهرستان گناوه به مبلغ بدهی ۴۲۰ میلیون ریال با همکاری هیئت‌های مذهبی شهرستان در دهه فجر چهل و دومین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی جمع آوری خواهد شد.

وی گفت: هیئت‌های مذهبی شهرستان گناوه همواره در کنار برگزاری آئین‌های پرشور و شعور مذهبی و پاسداری از فرهنگ اسلامی و ارادت خالصانه و عاشقانه به خاندان اهل بیت (ع) در کارهای خیر و کمک به همنوعان و هموطنان پیش قدم و پیشگام هستند و امید است که با استقبال بسیار خوب در این طرح نیز مشارکت کنند و زمینه آزادی زندانیان جرایم غیر عمد را فراهم کنند تا این فرهنگ در جامعه نهادینه شود.

رئیس شورای هیئت‌های مذهبی شهرستان گناوه یادآور شد: اطلاع رسانی اجرای طرح به صورت، پیامکی، نصب بنر در شهر، پخش تبلیغ از طریق فضای مجازی و هیئت‌ها انجام شده و امیدواریم با اجرای این طرح بتوانیم با استفاده از ظرفیت عظیم هیئت‌های مذهبی، این زندانیان جرایم غیر عمد را آزاد و به آغوش خانواده بازگردانیم.

کد مطلب 5134613

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