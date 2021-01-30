رئیس شورای هیئت‌های مذهبی شهرستان گناوه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح هر هیئت آزادی یک زندانی با هدف آزادی زندانیان جرایم غیر عمد همزمان با دهه مبارک فجر با مشارکت هیئت‌های مذهبی شهرستان گناوه برگزار می‌شود.

عبدالحمید شیخی افزود: در اجرای این طرح و به نیت امام هشتم (ع)، هزینه لازم برای آزادی هشت زندانی غیر عمد شهرستان گناوه به مبلغ بدهی ۴۲۰ میلیون ریال با همکاری هیئت‌های مذهبی شهرستان در دهه فجر چهل و دومین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی جمع آوری خواهد شد.

وی گفت: هیئت‌های مذهبی شهرستان گناوه همواره در کنار برگزاری آئین‌های پرشور و شعور مذهبی و پاسداری از فرهنگ اسلامی و ارادت خالصانه و عاشقانه به خاندان اهل بیت (ع) در کارهای خیر و کمک به همنوعان و هموطنان پیش قدم و پیشگام هستند و امید است که با استقبال بسیار خوب در این طرح نیز مشارکت کنند و زمینه آزادی زندانیان جرایم غیر عمد را فراهم کنند تا این فرهنگ در جامعه نهادینه شود.

رئیس شورای هیئت‌های مذهبی شهرستان گناوه یادآور شد: اطلاع رسانی اجرای طرح به صورت، پیامکی، نصب بنر در شهر، پخش تبلیغ از طریق فضای مجازی و هیئت‌ها انجام شده و امیدواریم با اجرای این طرح بتوانیم با استفاده از ظرفیت عظیم هیئت‌های مذهبی، این زندانیان جرایم غیر عمد را آزاد و به آغوش خانواده بازگردانیم.