۱۹۰ پروژه بخش کشاورزی خراسان جنوبی به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا قوسی بعدازظهر شنبه در نشست خبری اظهارکرد: ۱۹۰ پروژه بخش کشاورزی با اعتباری بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان در دهه فجر به بهره برداری می رسد.

وی ادامه داد: از مجموع اعتبار این پروژه ها ۳۵ میلیارد تومان مشارکت مردمی، ۷۴ میلیارد تومان اعتبارات دولتی و تملک دارایی و ۹۵ میلیارد تومان تسهیلات بانکی بوده است.

وی عنوان کرد: ۶۱ هزار نفر از مزایای این پروژه ها بهره مند می شوند و برای هزار و ۲۲۰ نفر نیز اشتغال مستقیم، سه هزار و ۲۳۴ نفر اشتغال غیر مستقیم و برای ۴ هزار و ۲۴۷ نفر تثبیت اشتغال شده است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه بیشترین پروژه ها در زمینه مصرف بهینه آب بوده است، عنوان کرد: ۹۹ پروزه در حوزه آب و خاک، ۲۱ پروژه در حوزه عشایری، ۲۷ پروژه در حوزه منابع طبیعی است.

وی با بیان اینکه بیشترین فراوانی پروزه ها مربوط به سربیشه با ۳۳ پروژه، خوسف با ۳۰ پروژه و نهبندان با ۳۶ پروژه بوده است، تصریح کرد: امسال علاوه بر افتتاح پروژه‌ها، تجلیل از تولیدکنندگان نمونه را نیز خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه برای چهارمین سال متوالی جزو استان‌هایی دارای بالاترین نمونه ملی بوده ایم، بیان کرد: مراسم تجلیل از نمونه های بخش کشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس با حضور ریاست جمهوری برگزار خواهد شد.

قوسی افزود: در این راستا علاوه بر تجلیل از ۱۰ تولیدکننده نمونه برتر ملی ، ۴۲ نفر تولیدکننده نمونه استانی نیز تجلیل خواهند شد.