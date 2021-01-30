به گزارش خبرگزاری مهر، انوشیروان محسنی بندپی با اشاره به چهل و دومین سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران، ضمن تبریک آغاز ایام الله دهه فجر بر اهمیت انتخابات خردادماه سال ۱۴۰۰ تاکید کرد.

متن پیام به شرح زیر است:

دشمنان ملت ایران سعی می‌کنند انقلاب را از یاد مردم ببرند؛ اما دهه فجر، انقلاب را به یاد مردم می‌آورد. سعی می‌کنند امام را از یاد مردم ببرند؛ اما دهه فجر، تجسّم اراده و عظمت امام بزرگوار ماست.(مقام معظم رهبری)

با شنیدن صدای پای بهمن ماه در کوچه پس کوچه‌های کشور عزیزمان ایران، زمان تجدید میثاق و بیعت با آرمان‌های امام خمینی (ره) و شهدا فرا می‌رسد. امسال، با وجود تمام سختی‌ها و فشارها از جمله شیوع بیماری منحوس کرونا، ترور سردار و دانشمند افتخار آفرین‌مان، فشارهای حداکثری، جنگ اقتصادی تمام عیار و تلاش بی وقفه دشمنان برای ناامیدی مردم، در گام دوم انقلاب اسلامی بار دگر به جهانیان ثابت خواهیم‌کرد که درخت تنومند انقلاب اسلامی همچنان با قدرت و عظمت پابرجا است و هیچ چیز نمی‌تواند قامت این درخت استوار را خم کند.

بر اساس برنامه‌های ایام الله دهه فجر با هدف تبیین اهداف انقلاب و انتقال آن به نسل جوان با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فعالیت گسترده‌تر در فضای مجازی برگزار می‌شود تا ضمن حفظ شعائر انقلاب و حفظ سلامتی مردم زمینه شکست همه جانبه دشمنان در ابعاد مختلف فراهم شود.

طلیعه فجر این نوید را می‌دهد تا در چهل و دومین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی و دومین‌گام انقلاب علی رغم مشکلات و با مدد الهی انتخابات ۱۴۰۰ را با مشارکت پر شور مردم برگزار و کشور را صحنه نمایش دموکراسی اسلامی قرار می‌دهیم و عظمت و شکوه انقلاب اسلامی را یک بار دیگر به رخ جهانیان و دشمنان خواهیم کشید.

اینجانب ضمن تبریک ایام الله دهه فجر به محضر مقام معظم رهبری و ملّت ایران اسلامی، سالروز پیروزی ملّت ایران بر استکبار را گرامی می‌دارم و بار دیگر با آرمان‌های امام و شهدا تجدید میثاق می‌نمائیم به این امید که ایران اسلامی همواره قله‌های موفقیت و پیشرفت را فتح کند.

