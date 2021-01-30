به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید یوسف طباطبایی نژاد به مناسبت دهه فجر ۱۳۹۹، با تبریک دوازدهم بهمن روز ورود امام امت رضوان الله تعالی علیه به کشور اظهار داشت: دشمن، امام ره را خوب شناخته بود که چه شخصیتی است و تمام سعی و تلاشش این بود که به نحوی امام ره را از سر راه خود بردارد.

وی با اشاره به آیه ۳۰ سوره انفال اضافه کرد: همان طور که خداوند به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می‌فرماید وَإِذْ یَمْکُرُ بِکَ الَّذِینَ کَفَرُوا لِیُثْبِتُوکَ أَوْ یَقْتُلُوکَ أَوْ یُخْرِجُوکَ کفار حیله، مکر و طراحی می‌کردند که تو را در جایی نگه دارند که از مردم فاصله داشته باشی به عبارت دیگر اینکه در زندان نگه دارند یا تو را به قتل رسانده و یا اخراج کنند تا مردم به شما دسترسی نداشته باشند اما خداوند می‌فرماید که وَیَمْکُرُونَ وَیَمْکُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَیْرُ الْمَاکِرِینَ آنها طراحی می‌کنند و خدا نیز طراحی می‌کند اما خداوند خیر الماکرین است.

امام جمعه اصفهان افزود: دشمن سه سال پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را در شعب ابی طالب نگه داشت و بعد از آن نیز نقشه قتل پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را در سر داشت که نمی‌توانست این کار را انجام دهد و در نهایت به دنبال اخراج ایشان از شهر مکه بودند که خداوند دستور خروج پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را از مکه و مهاجرت به مدینه را داد.

محبت و علاقه مردم به امام (ره) سبب شد رژیم تصمیم به تبعید ایشان بگیرد

وی با بیان اینکه مشابه همین کار را رژیم پهلوی نسبت به امام رضوان الله تعالی علیه داشت، خاطرنشان کرد: رژیم پهلوی امام ره را ۸ ماه به زندان انداخت اما ایشان ترسی از شاه و زندان شاه نداشت.

آیت الله طباطبایی نژاد ادامه داد: به خاطر دارم امام (ره) پس از آزادی نیز در مسجد اعظم سخنرانی داشتند و در این سخنرانی زمانی که راجع به شهدای ۱۵ خرداد عبارت انا لله و انا الیه راجعون را بیان کردند صدای گریه مردم بلند شد که همه محوطه حرم و مسجد اعظم را گرفت و شاه آن زمان متوجه شد نمی‌تواند محبت مردم را نسبت به امام رضوان الله تعالی علیه از بین ببرد بنابراین تصمیم به کشتن امام ره گرفت.

وی تصریح کرد: با حمایتی که مردم داشتند و نامه‌ای که جامعه مدرسین حوزه علمیه نوشتند و مرجعیت امام را تأیید کردند همچنین با توجه به اینکه کشتن ایشان خلاف قانون اساسی در آن زمان بود و شاه می‌دید اگر امام (ره) را بکشد مشکلاتی برای او پیش خواهد آمد بنابراین امام را تبعید کرد.

تبعید امام (ره) سبب شد دنیا به عظمت علمی و فکری ایشان پی ببرد

نماینده ولی فقیه در استان اصفهان با تاکید بر اینکه در اصل با این تبعید، خداوند راهی را برای بزرگ‌تر کردن وسعت شناخت مردم از ایشان تدارک دیده بود، گفت: خوب بود که امام برای مدتی به نجف رفته و همان طور که علمای قم امام را می‌شناختند علمای نجف نیز ایشان را بشناسند. بنده در آن زمان نجف بودم و می‌دیدم که علمای نجف باور نمی‌کردند که امام فرد فاضل و باسوادی است و از نظر علمی نه تنها از آنها کمتر نیست بلکه از بسیاری از آنها بالاتر است.

وی افزود: امام پس از ورود به نجف کلاس درس خود را شروع کردند و بسیاری از علما پای درس ایشان می‌آمدند و بعد از یکی دو سال شرایط به جایی رسید که بنده از برخی از علما راجع به امام سوال می‌کردم آنها می‌گفتند نه تنها از علمای نجف ایشان را کمتر نمی‌دانیم بلکه بالاتر از بسیاری از آنها هستند.

آیت الله طباطبایی نژاد تاکید کرد: در واقع این تبعید باعث شد امام در دو حوزه قم و نجف به عنوان یک مرجع، فیلسوف و فقیه شناخته شده و جا افتادند و این کار خدا بود چرا که دشمن می‌خواست امام را به نجف بفرستد تا ایشان را تضعیف کند اما جایگاه ایشان نه تنها تضعیف نشد بلکه تقویت شد و دنیا به عظمت علمی و فکری امام پی برد.

وی با اشاره به اینکه امام در همان نجف نامه‌های مختلف نوشتند و عظمت و لزوم انقلاب اسلامی را و اینکه مردم لازم است از سیطره شاه خارج شود گوشزد کردند، تصریح کرد: مردم نیز نامه‌ها و سخنرانی‌های ایشان را پخش می‌کردند که سبب شد این انقلاب در ۲۲ بهمن سال ۵۷ به نتیجه رسید و انقلاب اسلامی پیروز شد و اکنون نیز دامنه‌های نفوذ این انقلاب گسترش پیدا کرده و انقلاب اسلامی روز به روز شکوهمندتر و دشمنان آن، روز به روز ذلیل و ذلیل‌تر می‌شوند.

عضو مجلس خبرگان رهبری اظهار امیدواری کرد همان طور که در ۴۰ سال گذشته علما و مردم پای انقلاب اسلامی ایستاده و از آن حمایت کردند اکنون نیز پشتیبانی نموده تا شیاطین نتوانند به نتیجه برسند.

جشن‌های انقلاب اسلامی با رعایت پروتکل‌ها باشکوه‌تر از قبل برگزار شود

آیت الله طباطبایی نژاد با بیان اینکه جشن‌های چهل و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را باید مثل هر سال داشته باشیم، خاطرنشان کرد: چون مسئله کرونا وجود دارد باید عزیزان توجه داشته باشند که جشن‌ها برگزار اما تجمع بر اساس پروتکل‌ها باشد.

وی با تاکید بر اینکه اصل بزرگداشت حتماً باید باشکوه‌تر از قبل برگزار شود، اظهار کرد: چرا که دشمن لحظه به لحظه به دنبال این است که مردم را از انقلاب سرد کند نمونه آن تحریم‌هایی است که سر راه مردم گذاشتند و خود دشمن اذعان دارد هیچ مردمی تحت چنین تحریمی در طول تاریخ نبودند.

نماینده ولی فقیه در استان اصفهان با بیان اینکه نباید به خاطر این تحریم‌ها و مشکلات دلسرد شده و باید توجه داشته باشیم شرایط جنگی با سختی‌هایی همراه است، گفت: دشمن لطمات و صدماتی وارد می‌کند اما کسی که بتواند این سختی‌ها را تحمل کند آن شخص برنده است، ایمان آوردن تنها با شهادتین تنها نیست و سختی‌هایی در پی دارد إِنَّ الَّذینَ قالوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ استَقاموا تَتَنَزَّلُ عَلَیهِمُ المَلائِکَةُ أَلّا تَخافوا وَلا تَحزَنوا وَأَبشِروا بِالجَنَّةِ الَّتی کُنتُم توعَدونَ کسانی که گفتند ایمان آوردیم و سپس تحمل کردند اینها به بهشت وعده داده شدند.

امام جمعه اصفهان افزود: دشمن نمی‌خواهد روش و منش انقلابی به کشور آنها سرایت کند اما اکنون کار به جایی رسیده که در خود آمریکا پرچم این کشور را آتش می‌زنند.

تحمل سختی‌ها لازمه جنگ و انقلاب و پیروز شدن است

وی تحمل سختی‌ها را لازمه جنگ و انقلاب و پیروز شدن دانست و با اشاره به آیات قرآن تصریح کرد: أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ یُتْرَکُوا أَنْ یَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا یُفْتَنُونَ آیا مردم فکر می‌کنند همین که گفتند ایمان آوردیم رها می‌شوند و ما آنها را امتحان نمی‌کنیم؟ مقابل دشمن ایستادن سختی و مشکلات دارد همان طور که انبیا نیز همین کار را می‌کردند و در مقابل سختی‌ها می‌ایستادند و خداوند در قرآن کریم نیز پیرامون انبیایی که با همراهی همراهان خود در مقابل دشمن می‌ایستادند و ضعف نشان نمی‌دادند و سختی‌ها را تحمل می‌کردند می‌فرماید باید صبر و استقامت داشته باشید که در آخرت جزای خیر می‌بینید.

آیت الله طباطبایی نژاد با بیان اینکه دهه فجر یکی از ایام الله است و هرکاری که بتوانیم باید برای باشکوه‌تر برگزار کردن جشن‌های این دهه انجام دهیم، گفت: باید بدانیم این کار عبادت است و نباید این عبادت را دست کم بگیریم؛ هرجایی که امکان دارد سر در منازل و مغازه‌ها پرچم زده و چراغانی کرده و نباید همه کارها را به دولتی‌ها نسپاریم.

خشم دشمن را نسبت به این انقلاب با مردمی کردن جشن‌های پیروزی انقلاب زیادتر کنیم

نماینده ولی فقیه در استان اصفهان با تاکید بر مردمی برگزار شدن جشن‌های پیروزی انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: باید خشم دشمن را نسبت به این انقلاب با مردمی کردن جشن‌های پیروزی انقلاب زیادتر کنیم خداوند می‌فرماید دشمن از شما عصبانی می‌شود قل موتوا بغیظکم بگو با این غیظ بمیرید.

امام جمعه اصفهان گفت: در این ۴۲ سال یک قدم از لحاظ اقتصادی، صنعت، بهداشت، دامداری، مسائل زیربنایی مانند برق، جاده و ریل گذاری کوتاه نیامدیم و دولت‌ها با کاستی‌هایی که داشتند و با وجود تحریم‌ها کارهای عظیمی در طول این سال‌ها انجام دادند.

وی افزود: شاید جوان‌ها ندانند اما بنده به خاطر دارم که قبل از انقلاب روی برخی کالاهای اولیه مانند تخم مرغ و پرتغال مهر اسرائیلی بود و کالایی از ایران خود را در مغازه‌ها نشان نمی‌داد اما اکنون از نظر صنعت به گونه‌ای جلو رفتیم که ۱۱ برابر دشمن پیشرفت داشتیم اینها آمارهایی است که خود آنها دادند و انقلاب اسلامی برای مردم عزت آورد.

خودکفایی تسلیحاتی کشور از نتایج انقلاب اسلامی

آیت الله طباطبایی نژاد با اشاره به انتخابات آمریکا اظهار کرد: اکنون بعد از اینکه ترامپ رأی نیاورد بسیاری از افراد گفتند تحریم‌های ما روی ایران تأثیر نداشت، کشور ما را با عربستان و کشورهای اطراف مقایسه کنید تا متوجه میزان پیشرفت کشور شوید آنها تمام تسلیحات خود را از خارج از کشور وارد کرده و ابداً توان تولید تسلیحات ندارند در حالی که ما در این زمینه خودکفا هستیم.

نماینده ولی فقیه در استان اصفهان با اشاره به توان تسلیحاتی کشور ادامه داد: بنده گاهی به نیروهای مسلح عرض می‌کنم که دشمن در زمان جنگ تحمیلی تمام تلاش خود را می‌کرد که کسی به ما اسلحه نفروشد و اکنون تمام تلاشش این است که ما به کسی سلاح نفروشیم که این از نتایج انقلاب اسلامی و مقاومت مردمی است.

امام جمعه اصفهان افزود: امروز اگر در یمن موشکی می‌زنند که مخرب و قوی است گمان می‌برند این موشک را ما به آنها دادیم در حالی که موشک را ما ندادیم اما گمان دشمن بر اساس قدرت ایران این است.

وی خاطرنشان کرد: از نظر نیروی کار در این مدت ۵۰ میلیون نفر به جمعیت کشور اضافه شد البته در این ۵۰ میلیون نفر چند میلیون بیکار داریم که البته نباید باشد اما نیروی کار خوب و فعالی در کشور وجود دارد که اکنون در قسمت‌های مختلف در حال تلاش و فعالیت هستند.

آیت الله طباطبایی نژاد با بیان اینکه با این حجم تخریب و تحریم که دشمن در حق ما روا داشته اما تلاش می‌کنیم تمام سختی‌ها را تحمل کنیم، گفت: دشمن باید مأیوس شود که نتواند کاری کند که ما دست از انقلاب برداریم زمانی که مأیوس شدند سر جای خود می‌نشینند و ما راه پیشرفت کشور را با سرعت بیشتر ادامه خواهیم داد.