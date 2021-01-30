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۱۱ بهمن ۱۳۹۹، ۲۱:۰۹

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی یزد:

غربالگری کرونا در ۸۰۰ محله یزد اجرا شد

غربالگری کرونا در ۸۰۰ محله یزد اجرا شد

یزدـ سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی یزد از اجرای طرح شهید سلیمانی و غربالگری کرونا در ۸۰۰ محله یزد خبر داد.

ابراهیم سلمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه با همکاری نیروهای بسیج و با محوریت مساجد، طرح شهید سلیمانی به منظور غربالگری کرونای خانواده های یزدی، در ۸۰۰ محله به اجرا درآمد، اظهار داشت: تاکنون ۳۲ درصد از خانوارهای استان در قالب این طرح غربالگری شده اند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی یزد عنوان کرد: بیش از ۹ هزار و ۸۰۰ رهگیری و دو هزار و ۹۸۷ مورد مراقبت در منزل انجام گرفته است.

وی با اشاره به آمار ابتلا به کرونا دوباره در چند شهرستان استان افزایش یافته است، افزود: در ابرکوه شهد افزایش چهار برابری آمار مبتلایان بوده ایم و در مهریز و اردکان نیز دوباره آمار مبتلایان روند افزایشی پیدا کرده است.

سلمانی همچنین از فوت دو یزدی در شبانه روز گذشته خبر داد و بیان کرد: بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی در شبانه روز گذشته، ۱۵ بیمار مبتلای قطعی به کرونا در استان شناسایی شدند.

وی ادامه داد: در شبانه روز گذشته ۳۹ بیمار مشکوک به کرونا در بیمارستان های استان بستری شده اند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی یزد افزود: در حال حاضر ۱۶۳ بیمار مشکوک به کرونا در بیمارستان‌های استان بستری هستند که از این تعداد ۴۷ بیمار در بخش مراقبت های ویژه تحت درمان هستند.

کد مطلب 5134773

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    نظرات

    • فاطمه IR ۱۵:۵۷ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۳
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    • حدیث مختاری IR ۱۰:۴۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۴
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