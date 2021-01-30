به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل سازمان فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شهرداری یزد، روز شنبه در نشستی خبری از برگزاری هشتمین المپیاد ورزشی محلات یزد همزمان با ایام الله دهه فجر خبر داد و گفت: این دوره از مسابقات ورزشی محلات یزد به دلیل شرایط ویژه کرونا به صورت مجازی برگزار می شود.

عباس ملازینلی بیان کرد: ثبت نام در این دوره از رقابت‌ها از دو هفته پیش از طریق سایت farhangh.yazd.ir آغاز شده و تا ۱۵ بهمن ماه ادامه دارد اما در صورتی که علاقمندان بعد از این تاریخ به سایت مراجعه کنند، باز هم امکان ثبت نام و شرکت در رقابت‌ها وجود دارد.

وی با بیان اینکه در شهر ۴۰۰ هزار نفری یزد، سال گذشته ۱۸ هزار نفر در این رقابت‌ها شرکت کردند، افزود: امیدواریم امسال نیز با توجه به برگزاری آنلاین و مجازی مسابقات، شاهد استقبال خوب مردم یزد از المیپاد ورزشی باشیم.

ملازینلی یادآور شد: این رقابت‌ها امسال در ۳۹ رشته ورزشی برای آقایان و ۳۸ رشته ورزشی برای بانوان در قالب ۱۴۷ رویداد ورزشی برگزار می شود و نزدیک به ۶۰۰ مدال نیز برای این رقابت‌ها در نظر گرفته شده است.

مدیرعامل سازمان فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شهرداری یزد با اشاره به اینکه اسکواش، دوچرخه سواری، کبدی، پهلوانی و زورخانه ای، فوتسال، بسکتبال، والیبال، هندبال، کشتی، شنا، ووشو، اسکیت، شطرنج، داژبال، تنیس روی میز، ورزشی پزشکی، کرش رویال، لی لی، یه قل دو قل، هفت سنگ، لیوان چینی و … برخی از رشته های این دوره از المپیاد است، افزود: پنج رشته شامل شطرنج، کرش رویال، دارت، پانتومیم و ورزشی پزشکی به صورت آنلاین برگزار می شود و بقیه رشته ها طبق پروتکل های مطرح شده در سایت این مسابقات، به صورت ضبط شده روی سایت بارگذاری می شود.

ملازینلی در مورد زیرساختهای ورزش شهر جهانی یزد نیز بیان کرد: به رغم اینکه در زمینه برگزاری المپیاد ورزشی محلات از بسیاری از کلانشهرها جلوتر هستیم و به الگویی در این زمینه برای شهرهای بزرگ تبدیل شده ایم، در زمینه فضاهای ورزشی با مشکل مواجهیم و راه زیادی برای رسیدن به استانداردهای سرانه ورزشی در محلات داریم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از برگزاری پارا المپیاد ورزشی محلات خبر داد و گفت: بعد از برگزاری المپیاد، دومین دوره پارا المپیاد ورزشی محلات یزد نیز آغاز خواهد شد.

ملازینلی از عموم مردم شهر جهانی یزد خواست: با هدف حفظ سلامت خود و ایجاد شور و نشاط در خانواده های خود، در این رقابت‌ها شرکت کنند.