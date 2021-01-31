دهه فجر یادآور اراده بزرگ ملت برای قطع سرسپردگی به دنیای غرب است

حجت الاسلام نورالله ولی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک ولادت حضرت فاطمه (س) و دهه فجر اظهارکرد: دهه فجر یادآور دو اتفاق متفاوت بوده که شامل، ظلم و ستم و جنایت و خیانت و وابستگی به آمریکا و سرسپردگی به دنیای غرب و دیگری استقلال ایران است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان گلستان افزود: کشور ما به آسانی و ارزان با غرب معامله شد و در سیطره دنیای غرب قرار گرفت و آنها برای ما تصمیم می گرفتند.

ولی نژاد ادامه داد: خاندان پهلوی خودشان اعتراف کردند در انتخاب نمایندگان دولت انگلستان و در زمینه انتخاب وزرا آمریکا نقش تعیین کننده داشت.

وی اضافه کرد: حضور مستشاران در کشور، حضوری حاکمانه و قلدرمآبانه بوده و پهلوی در کشور به عنوان یک مهره سرسپرده برای دنیای غرب نقش آفرینی می کرد.

ولی نژاد گفت: حق گرفتن تصمیمات بزرگ را نداشتیم و وابستگی به اندازه‌ای بود که برای کارهای معمولی هم باید از آنها اجازه می‌گرفتیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان گلستان اظهارکرد: دنیای قبل از انقلاب دنیای استثمار و وابستگی و حضور قلدرمآبانه غرب با اختیارات وسیع در کشور بود و اما دهه فجر یادآور تصمیم و اراده بزرگ و حضور پررنگ و اقدام به موقع و اطاعت از فرمان امام(ره) بود.

وی بیان کرد: امام بیشتر از همه دست دشمن را شناخت و به همین دلیل به موقع اقدام کرد و آگاهی مردم را بالا برد.

ولی نژاد گفت: امام (ره) پای آمریکا و منافع اسرائیل و انگلستان را از کشور قطع کرد و کشور توانست استقلال و عزت و شرافت پیدا کند و این تصمیم هزینه داشت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان گلستان اظهارکرد: در این راه جنگ را بر ما تحمیل و سختی‌های زیادی را ایجاد کردند و همه این سختی ها در پرتو یک تصمیم بزرگ بود که مردم اراده کرده بودند لقمه چرب را از دهان آمریکا بیرون بیاورند.

وی با بیان اینکه دشمن موانع زیادی را ایجاد کرد تا ما توسعه و رشد پیدا نکنیم، گفت: بیش از ۴۲ سال است در حال بازسازی هستیم و اگر چنین نبود هم اکنون یکی از کشورهای پیشرفته دنیا بودیم.

ولی نژاد عنوان کرد: امروز اراده و استقلال مردم، دشمن را به سمت زباله دان تاریخ سوق داده است.