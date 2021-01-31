تظاهرات تونسی ها ادامه دارد/درگیری با نیروهای پلیس در پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، صدها تونسی در پایتخت این کشور در اعتراض به اقدامات نیروهای پلیس تونس تظاهرات برگزار کردند.

بر اساس این گزارش، معترضان تونسی اعلام کردند که اقدامات نیروهای پلیس این کشور خطری علیه دستاوردهای انقلاب سال ۲۰۱۱ به شمار می رود.

نیروهای پلیس نیز در جریان این اعتراضات تلاش کردند، شهروندان تونسی را متفرق کنند که این مسأله باعث به وجود آمدن درگیری هایی میان دو طرف شد.

مناطق مختلف کشور تونس از نیمه ژانویه تاکنون شاهد آغاز اعتراضات گسترده علیه اوضاع کنونی این کشور بوده است.

تعداد زیادی از شهروندان این کشور با برگزاری تظاهرات در مناطق مختلف، اعلام کرده اند که اوضاع کنونی تونس در راستای اهداف انقلاب این کشور نیست و باید بهبود یابد.

در جریان این اعتراضات تاکنون بیش از هزار شهروند تونسی بازداشت شده اند. طی روزهای گذشته یک جوان تونسی در منطقه سبیطله بر اثر مسمومیت ناشی از استنشاق گاز اشک آور جان خود را از دست داد.