نباید بگذاریم سرمایه اجتماعی در انتخابات رو به کاهش رود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علیرضا ادیانی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ناجا در مراسم رونمایی از مستند چهل قسمتی تبیین تاریخ انقلاب اسلامی و گرامیداشت دهه فجر اظهار کرد: در آستانه دهه فجر انقلاب اسلامی قرار داریم. وظیفه مهم هادیان و مربیان سیاسی، تبیین دستاوردهای عظیم انقلاب برای نسل جوان کشور است.

وی افزود: شما هادیان سیاسی شرایط را در کسب بصیرت و معارف و بلاغت در خودتان به وجود آوردید که شایسته این عنوان شده‌اید. تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی اصل اول است. دستاوردهای انقلاب حتی اگر تیتر وار هم در ابعاد سیاسی – فرهنگی- اقتصادی- اجتماعی – نظامی بیان شوند بسیار می‌شوند.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ناجا گفت: از حضرت آقا بسیار شنیده‌ام که گفته‌اند: «در زمان جنگ به ما موشک با برد ۲۰ کیلومتر هم نمی‌دادند.» اینک ما جز قدرت‌های برتر در حوزه موشکی و نظامی در دنیا هستیم. انقلاب دارای دستاوردهای ملی – فراملی، اعم از منطقه‌ای و بین المللی است. امروز در منطقه و دنیا هیچ پدیده‌ای اتفاق نمی‌افتد مگر با حضور ایران. در سازمان ملل همه از آمریکا اجازه می‌گیرند اما ایران اسلامی مقتدرانه و با استقلال در سازمان ملل مواضع جمهوری اسلامی را بیان می‌کند.

حجت الاسلام ادیانی بیان کرد: من یک درخواست و خواهش می‌کنم از شما برادران عزیز هادیان سیاسی، موتور حرکت همه جوامع امید است. این از آن کلید واژه‌هاست که آقا از آن زیاد استفاده می‌کنند. تمام سعی و تلاش دشمن این است که نا امیدی در بین مردم ایجاد کند. شماها نباید بگذارید دشمن به این هدف شوم خود برسد باید امید را در جامعه زنده نگه داشت. اولین دستاورد مهم این نشست‌ها باید ایجاد امید برای مردم باشد. آن نوع از دستاوردها را بگوییم که امید و انگیزه ایجاد کند.

وی ادامه داد: در انتخابات و به ویژه در انتخابات سال ۱۴۰۰ اولین چیزی که مهم است مشارکت حداکثری است نباید بگذاریم سرمایه اجتماعی رو به کاهش برود و بعد هم تقویت جبهه انقلاب است که برای ما خیلی اهمیت دارد. انتخاب اصلح، مشارکت حداکثری زمانی اتفاق می‌افتد که مردم امید پیدا کنند. ما رئیس جمهوری می‌خواهیم با رأی بالا، که ان شاء الله این اتفاق می‌افتد.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ناجا بیان کرد: مردم برای رأی دادن و انتخاب شخص اصلح باید برانگیخته شوند. تبیین ضرورت ادامه انقلاب و حفظ نظام اسلامی مردم را برای رأی دادن بر می‌انگیزاند در این خصوص بیانات امام (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله العالی» برای بر انگیختن کافی است. با انتخاب درست می‌شود اوضاع را برای تغییر ایجاد کرد. در بیان شاخصه‌های انتخاب اصلح باید صریح و گویا باشیم.

حجت الاسلام ادیانی گفت: ما در شرایط خاص قرار داریم. دشمن گفته است تحریم هوشمند همه جانبه برای از پا درآوردن نظام اسلامی را در برنامه دارد. در این شرایط ما به یک انسان مدیر، دلسوز و انقلابی نیاز داریم که با اتکا به ظرفیت‌های داخلی کشور را از این شرایط عبور دهد. باید مردم را برای شرکت پر شور و انتخاب شخص اصلح برانگیزانیم.

وی در پایان گفت: سازمان عقیدتی سیاسی بر خود لازم می‌داند که آحاد کارکنان نیروی انتظامی را با تاریخ انقلاب اسلامی آشنا کند و در این راستا اقدام به تولید مستند تاریخ انقلاب اسلامی کرده است که در این مستند حوادث و وقایع مختلف را از سال ۱۳۳۸ تا سال ۱۳۶۸ به تصویر کشیده است که در طول دهه فجر در همه یگانهای ناجا انتشار داده خواهد شد.