۲۵ وقف جدید در زنجان ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مختار کرمی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه وقف یک سنت حسنه است، گفت: رسانه‌ها نقش بسیار مهمی در ترویج و تبیین فرهنگ وقف دارند.

وی با بیان اینکه برای نگهداری موقوفات برای بهره‌وری بیشتر و سرمایه‌گذاری در این حوزه از اهداف مهم اداره کل اوقاف و امور خیریه استان است، اظهار کرد: این نهاد علاوه بر این مه فرهنگی است بلکه اقتصادی هم می‌باشد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان به وقف‌های ثبت شده در استان زنجان طی ۱۰ ماه سال جاری اشاره کرد و گفت: طی این بازه زمانی ۲۵ وقف در استان ثبت شده که ۵۰ درصد موقوفات در حوزه سید الشهدا و فقرا و ۱۸ درصد موقوفات در حوزه دارو درمان است.

کرمی از وجود ۳۱ هزار رقبه در استان زنجان خبر داد و گفت: همچنین این استان ۱۳۲ امامزاده دارد.

وی با بیان اینکه موضوعات متعددی برای فرهنگ وقف وجود دارد که وقف در امور فرهنگی، پزشکی، علمی، آموزشی، محیط زیست و ترویج دین از جمله آنها است، ابراز داشت: وقف رفع کننده کمبودها و نقایص در جامعه است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان تصریح کرد: در استان باید وقف در بخش قرآنی تقویت شود که دراین میان باید رسانه‌ها همکاری لازم را داشته باشند.

کرمی گفت: در ایام فاطمیه ۱۰ مبلغ در بقاع متبرکه زنجان به صورت مجازی برنامه برگزار کردند و بیش از سه درصد از موقوفات برای ایام فاطمیه است.