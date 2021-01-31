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۱۲ بهمن ۱۳۹۹، ۹:۵۲

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان:

۲۵ وقف جدید در زنجان ثبت شد

۲۵ وقف جدید در زنجان ثبت شد

زنجان-مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان به وقف‌های ثبت شده در استان زنجان طی ۱۰ ماه سال جاری اشاره کرد و گفت: طی این بازه زمانی ۲۵ وقف در استان ثبت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مختار کرمی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه وقف یک سنت حسنه است، گفت: رسانه‌ها نقش بسیار مهمی در ترویج و تبیین فرهنگ وقف دارند.

وی با بیان اینکه برای نگهداری موقوفات برای بهره‌وری بیشتر و سرمایه‌گذاری در این حوزه از اهداف مهم اداره کل اوقاف و امور خیریه استان است، اظهار کرد: این نهاد علاوه بر این مه فرهنگی است بلکه اقتصادی هم می‌باشد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان به وقف‌های ثبت شده در استان زنجان طی ۱۰ ماه سال جاری اشاره کرد و گفت: طی این بازه زمانی ۲۵ وقف در استان ثبت شده که ۵۰ درصد موقوفات در حوزه سید الشهدا و فقرا و ۱۸ درصد موقوفات در حوزه دارو درمان است.

کرمی از وجود ۳۱ هزار رقبه در استان زنجان خبر داد و گفت: همچنین این استان ۱۳۲ امامزاده دارد.

وی با بیان اینکه موضوعات متعددی برای فرهنگ وقف وجود دارد که وقف در امور فرهنگی، پزشکی، علمی، آموزشی، محیط زیست و ترویج دین از جمله آنها است، ابراز داشت: وقف رفع کننده کمبودها و نقایص در جامعه است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان تصریح کرد: در استان باید وقف در بخش قرآنی تقویت شود که دراین میان باید رسانه‌ها همکاری لازم را داشته باشند.

کرمی گفت: در ایام فاطمیه ۱۰ مبلغ در بقاع متبرکه زنجان به صورت مجازی برنامه برگزار کردند و بیش از سه درصد از موقوفات برای ایام فاطمیه است.

کد مطلب 5134989

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