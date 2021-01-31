زمان بندی انتخابات ۱۴۰۰ در استان تهران تشریح شد

شکرالله حسن بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری چهار انتخابات در خردادماه سال ۱۴۰۰ در استان تهران خبر داد و افزود: انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای اسلامی شهر و روستا، میان دورهای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در خرداد سال آینده برگزار میشود.
وی ضمن تشریح زمان بندی و تقویم انتخابات در استان تهران گفت: طبق قانون هیأت اجرایی انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ماه، هیأت اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در ۱۹ اسفندماه، میان دورهای مجلس شورای اسلامی و نیز مجلس خبرگان رهبری در تاریخ هشتم فروردین ماه تشکیل میشود.
معاون سیاسی اجتماعی استاندار تهران زمان ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را از تاریخ ۲۱ لغایت ۲۵ اردیبهشت ماه اعلام کرد و گفت: انتشار اسامی نهایی نامزدها ۵ و ۶ خردادماه ۱۴۰۰ به مدت دو روز خواهد بود.
حسن بیگی اضافه کرد: تبلیغات کاندیداها نیز از تاریخ ۷ الی ۲۶ خردادماه سال آینده به مدت ۲۰ روز خواهد بود و در تاریخ ۲۷ خردادماه ۱۴۰۰ تبلیغات ممنوع شده ۲۸ خردادماه شاهد برگزاری انتخابات خواهیم بود.
وی در خصوص انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز گفت: فرمانداران در حوزههای انتخابیه از ۲۴ اسفند سال جاری الی ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ صورتجلسه رسیدگی به صلاحیت داوطلبان را به هیئات نظارت ارسال میکنند و هیئات نظارت تا ششم اردیبهشت ۱۴۰۰ به صلاحیتها رسیدگی کرده و در تاریخ هفتم اردیبهشت ماه نتایج این بررسیها را اعلام میکنند و هشتم اردیبهشت ماه نتیجه بررسی صلاحیتها توسط فرمانداران به داوطلبان اعلام میشود.
حسن بیگی گفت: روند اعتراضها و شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده به هیئات نظارت تا ۱۶ خرداد ۱۴۰۰ ادامه خواهد داشت و آگهی اسامی نهایی داوطلبان توسط فرمانداران از ۱۷ الی ۱۹ خردادماه منتشر میشود و نامزدها از ۲۰ الی ۲۶ خردادماه فرصت تبلیغات دارند و روز ۲۷ خردادماه ممنوعیت تبلیغات و ۲۸ خردادماه نیز برگزاری انتخابات را داریم.
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