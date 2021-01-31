آغاز ثبت نام مجدد از نامزدهای ریاست فدراسیون شطرنج

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که قرار بود انتخابات فدراسیون شطرنج روز ششم آبان ماه در محل آکادمی ملی المپیک برگزار شود به دلیل آنچه شیوع کرونا اعلام شده بود و با توجه به ابلاغ ستاد مقابله با کرونا در ورزش این مجمع تا اطلاع ثانوی لغو شد.

براساس اعلام فدراسیون شطرنج ثبت نام مجدد از نامزدهای حضور در این انتخابات از روز ۱۳ بهمن آغاز خواهد شد و تا روز ۲۷ بهمن ماه ادامه خواهد داشت.

در اطلاعیه فدراسیون شطرنج که امروز یکشنبه منتشر شده آمده است: «نظر به اینکه مجمع عمومی فدراسیون شطرنج به منظور انتخاب رییس فدراسیون در سال ۱۳۹۹ برگزار خواهد شد، به این وسیله از کلیه افراد واجد شرایط علاقمند به احراز پست ریاست فدراسیون دعوت بعمل می‌آید جهت دریافت فرم ثبت نام و ارائه مدارک مورد نیاز از تاریخ ۱۳/‏۱۱/‏۹۹‬ لغایت ۲۷/۱۱/۹۹ به مدت ۱۰ روز کاری از ساعت ۰۰:۹ الی ۰۰:۱۵ به دبیرخانه مجمع واقع در تهران خیابان حجاب – روبروی سالن ورزشی حجاب – فدراسیون شطرنج طبقه اول به دبیرخانه مراجعه کنند.»