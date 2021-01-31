نقش موثر زنان در پیشرفت و بالندگی روز افزون کشور

به گزارش خبرنگار مهر، محمود ثمینی امروز یکشنبه در مراسم رونمایی از پوستر پویش «ریحان و زندگی» در سخنانی ضمن گرامیداشت یاد شهید «عزیزالله بهاروند»، اظهار داشت: گرامیداشت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، فرصت مغتنمی است که باید از آن استفاده کنیم و اشاره‌ای به نقش مؤثر زنان در انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی داشته باشیم.

وی با بیان اینکه بانوان در قبل از پیروزی انقلاب هم دوشادوش مردان در مبارزه با رژیم ستم شاهی نقش داشتند و چه بسا تعداد قابل توجهی از زنان در زندان‌های رژیم طاغوتی پهلوی شکنجه‌ها را تحمل کردند و جان خود را تقدیم اسلام کردند، تصریح کرد: زنان در ایجاد انقلاب اسلامی نقش بسیار ارزنده و مؤثری ایفا کردند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان با تاکید بر اینکه پس از انقلاب نیز زنان در دوران دفاع مقدس دوشادوش مردان در تمامی جبهه‌ها و زمینه‌ها فعالیت داشتند، افزود: زنان هم در زمان انقلاب در تظاهرات علیه رژیم شرکت داشتند و هم فرزندان و همسران خود را عازم آنجا می‌کردند، در دفاع مقدس هم در جبهه شرکت داشتند و هم فرزندان خود را عازم جبهه‌ها می‌کردند.

ثمینی خاطرنشان کرد: این نقش بی بدیل بانوان است و کسانی که اینها را نمی‌بینند از کوته فکری آنها است.

وی با اشاره به اینکه پس از انقلاب اسلامی عرصه برای فعالیت‌های متعدد زنان فراهم شد و امروز بخش قابل توجهی از دانشجویان و فرهیختگان دانشگاه‌ها زنان هستند، در تمامی دستگاه‌ها به ویژه نهادهای آموزشی، بهداشتی و درمانی فعالیت‌های چشمگیر دارند و متخصصین به نام از زنان در تمامی عرصه‌ها داریم، اظهار داشت: این به معنای باور داشتن توانایی‌ها و ظرفیت‌های بانوان است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان یادآور شد: در زمینه تربیتی نیز بانوان نقش اساسی را به عهده دارند و محوریت زندگی در خانه‌ها به عهده بانوان است.

ثمینی با بیان اینکه بر خلاف تبلیغات سو دشمنان، ایران روز به روز در حال بالندگی و پیشرفت است؛ تصریح کرد: بانوان فعال‌ترین نقش خود را در پیشرفت و پویایی کشور ایفا کرده‌اند.

وی با تاکید بر اینکه در عرصه مدیریتی هم امروز خوشبختانه ۳۳۲ نفر از زنان در پست‌های مدیریتی و ۸ نفر نیز در سمت مدیرکلی در استان فعالیت دارند، افزود: زنان در زمینه مبارزه با کرونا در تمام محافل در امر پیشگیری و بهداشت و درمان نقش کلیدی ایفا کردند و به ویژه در کمک رسانی به مناطق محروم و فعالیت‌های اجتماعی مؤثر بودند.