به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ساترا، طبق گزارشهای واصله به معاونت تنظیم بازار و توسعه کسب و کار، برخی اپراتورها که طبق دستورالعملهای ابلاغی ملزم به محاسبه ترافیک رسانههای صوت و تصویر داخلی با تعرفه نیمبها بودند، با تبلیغات اغواکننده مبنی بر مشاهده رایگان سریال، بدون اطلاع دادن به کاربر تعرفه ترافیک اینترنت آنها را به نرخ بینالملل محاسبه میکردند.
بر این اساس این معاونت پیگیری موضوع را برای احقاق حقوق کاربران در دستور کار قرار میدهد.
بنا بر اعلام معاونت تنظیم بازار و توسعه کسب و کار ساترا، مطابق مصوبه شماره ۲۳۷ و ۲۴۸ کمیسیون تنظیم مقرارت ارتباطات و همچنین مصوبه شماره ۲۵۱ این کمیسیون، اپراتورهای تلفن همراه ملزم به اعمال تعرفه نیمبها و سرعت متفاوت و بستههای ترجیحی برای تولیدکنندگان محتوای داخلی هستند و کلیه اپراتورهای داخلی موظفاند امکان تفکیک ترافیک داخل از بینالملل را اعمال و تعرفه مصرف دیتای محتواهای داخلی را به صورتی ترجیحی و به میزان حداکثر ۵۰ درصد تعرفه دیتای بینالملل محاسبه کنند.
این معاونت اعلام کرد پرونده جهت بررسی و صدور حکم به کمیته رسیدگی به تخلفات ساترا ارجاع شده است. در صورت تأیید این شکایت، رسانههای صوت و تصویر ملزم خواهند شد ضمن شفافسازی، نسبت به اصلاح قراردادهای خود و نحوه قیمتگذاری حق اشتراک و ترافیک به نفع استفادهکنندگان اقدام کنند.
همچنین انتظار میرود بر اساس حکم صادره ساترا، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وابسته به وزارت ارتباطات نیز نسبت به اصلاح این شیوه نامطلوب درآمدزایی توسط اپراتورهای تلفن همراه، اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهد.
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