همدلی بی پایان اهل سنت با فجرآفرینان/ سرو انقلاب ۴۲ ساله شد

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: به ثمر نشستن انقلاب شکوهمند اسلامی در سال ۱۳۵۷ از مهم‌ترین اتفاقات تاریخ ایران و حتی دنیا است؛ تحول و دگرگونی سیاسی و ایدئولوژیک ارزشمندی که سبب شد مسیر زندگی مردم تغییر کند.

ثمرات و دستاوردهای این انقلاب محدود به قوم، مذهب و دین خاصی در کشور نبود بلکه تمامی اقوام مذاهب و ادیان ساکن در ایران از محاسن آن استفاده کردند.

برادران و خواهران اهل تسنن هم همانند دیگر اقوام در پیروزی انقلاب نقش آفرین بوده و از برکات شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی بهره مند شدند.

در گلستان، رنگین کمان اقوام، صدها هزار نفر از هموطنان اهل سنت زندگی کرده و به این سبب، گلستان یکی از استان‌های پراهمیت در دوران پیروزی انقلاب و دوران دفاع مقدس بوده است.

تحرکات عده‌ای از عناصر وابسته به بیگانگان در سال‌های مختلف پس از پیروزی انقلاب با هدف ضربه زدن به نظام نوپای جمهوری اسلامی با هوشیاری، درایت و جانثاری برادران اهل تسنن ناکام ماند و نمونه بارز آن شکست توطئه گروهک خلق ترکمن در آسیب زدن به منطقه در غائله گنبد است.

همراهی ریش‌سفیدان و روحانیت اهل سنت منطقه در پیروی از فرامین ارزشمند بنیانگذار انقلاب سبب شد تا توطئه‌های استکبار در این سرزمین نقش بر آب شود.

در ادامه مسیر هم در طول دوران هشت سال دفاع مقدس برادران اهل سنت گلستان همانند سایر مذاهب، شهدا و جانبازان بسیاری را برای قد کشیدن سرو نوپای انقلاب نثار کردند.

با گذشت ۴۲ سال از پیروزی انقلاب شکوهمند ایران اهل سنت منطقه همچنان دوشادوش دیگران در تنگناها و مشکلات، اعیاد و پیروزی‌ها و غیره وحدت عملی در این خطه را متبلور ساختند.

همدلی و همراهی ارزشمندی که سال به سال رونق و شکوه بیشتری به انقلاب اسلامی ایران عطا می‌کند.

انقلاب اسلامی جهان را روشن کرد

امام جمعه اهل سنت بندرترکمن در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: در دهه فجر، سفیدی و نورانیت برآمد و تاریکی از بین رفت.

عبدالرحمن کر افزود: حکومت شاهنشاهی مبنای اسلام و قرآن و برجستگی و معیارهای انقلاب را نداشت و در آن زمان تاریکی و ظلمت چیره شده بود.

با پیروزی انقلاب اسلامی، سفیدی برآمد و تاریکی از بین رفت وی بیان کرد: با رهبری داهیانه امام راحل، فجر قرآن و اسلام طلوع کرد و با توکل به خدا و حمایت مردم متدین و جوانان با غیرت سال ۱۳۵۷ انقلاب به پیروزی رسید.

کر اضافه کرد: انقلاب اسلامی، جهان را روشن کرد و همین که نام اسلام در جهان مطرح و مردم در برابر استعمارگران و مستکبران ایستادند و از قرآن و اسلام حرف به میان می‌آید خودش برای عظمت و مجد انقلاب کافی است.

وی با تأکید بر حفظ وحدت میان مسلمانان افزود: مسئولان باید بدانند که انقلاب نعمتی بود که آسان به دست نیامده لذا باید آن را حفظ کرد.

کر همچنین خطاب به مدیران امروز جامعه گفت: مسئولان کشور باید ساده زیست بوده و الگوی آنها امام راحل و رهبر معظم انقلاب باشد.

وی بیان کرد: نباید بین مسئولان و مردم فاصله طبقاتی وجود داشته باشد و اگر می‌خواهیم اسلام و انقلاب را حفظ کنیم باید مردم حس کنند مسئولان از خودشان هستند.

مقابله با استکبار

استاد حوزه‌های علمیه غرب گلستان هم به خبرنگار مهر گفت: ایام الله دهه فجر گرامیداشت روزهای پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران علیه طاغوت و حاکمیت جور و ستم است.

داوود آخوند بلکفه افزود: دهه فجر یادآور بازگشت پیروزمندانه حضرت امام (ره) پس از سال‌ها تبعید به ایران اسلامی و روزهای سرنوشت ساز ملت قهرمان ایران است.

وی با بیان اینکه ملت قهرمان و انقلابی ایران با رهبری امام و نثار خون شهیدان و با شور و هیجان انقلابی به پیروزی رسیدند، گفت: ملت قهرمان ایران خواستند که سرنوشت خویش را خود تعیین کرده و تصمیم گیرنده باشند لذا برای رسیدن به آرمان‌های انقلابی و تعیین سرنوشت خویش علیه استکبار و دولت طاغوت قیام کردند.

بلکفه اضافه کرد: قبل از انقلاب، حاکمان جور و ستم و کشورهای زورگو و مستبد دنیا برای ملت ایران تصمیم می‌گرفتند و مردم که نتوانستند این شرایط و حقارت را تحمل کنند علیه حاکمان جور دوران خروشیدند و انقلابی را پدید آوردند که با قیادت حکیمانه و مدبرانه حضرت امام (ره) به پیروزی رسید.

وی گفت: این افتخار بزرگی برای ملت ایران است که خود سرنوشت خویش را انتخاب کرده و در برهه‌های مختلف از تصمیم‌گیری مشارکت داشته باشند.

گلستان نمونه عملی وحدت در جهان است

امام جمعه اهل سنت گنبدکاووس هم در وبینار ائمه اهل سنت کشور گفت: انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی نعمات و برکات زیادی را برای جامعه به همراه داشته و باید قدر این نعمت‌ها را بدانیم.

آخوند عبدالباسط نوریزاد با بیان اینکه مردم دوستدار هستند، افزود: نمونه عملی وحدت در گلستان مشهود است و شیعه و سنی با وحدت کامل در کنار هم زندگی می‌کنند.

نوریزاد وجود چندین نماینده اهل سنت را از برکات انقلاب دانست و گفت: وفاداری مردم به نظام باید هر چه بیشتر شود و مردم با وحدت مسائل خود را حل کنند.

امام جمعه اهل سنت آق قلا هم گفت: انقلاب اسلامی ایران دستاوردهای زیادی را به همراه داشته و همگان از خدمات آن بهره مند شدند.

آخوند عبدالرزاق رهبر افزود: هم اکنون انقلاب جمهوری اسلامی الگویی برای جهان شده و حرکت‌های متعددی در دنیا صورت گرفته است.

وی بیان کرد: برخی تلاش می‌کنند انقلاب به فراموشی سپرده شود اما این کار نه تنها عملی نشده بلکه انقلاب اسلامی به راه خود ادامه داده و بیش از گذشته برنامه استکبارستیزی را دنبال می‌کند.

رهبر با بیان اینکه به برکت انقلاب شاهد احیا و ترقی بشریت و رشد معنویت در جهان هستیم، ادامه داد: به برکت حضور آیت الله نورمفیدی، نماینده ولی فقیه در گلستان شاهد وحدت مردم استان در منطقه هستیم که این وحدت در کل کشور الگو شده است.

یقیناً در ادامه مسیر پرتلاطم انقلاب اسلامی که دشمنان نظام برای آسیب زدن به آن مترصد فرصت هستند، وحدت ارزشمند شیعه و سنی در گلستان ناکامی بزرگی را برای دشمنان به همراه خواهد داشت.