اختصاص ۶ هزار تن نهاده برای دام سبک خراسان جنوبی در بازارگاه

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی روشن یکشنبه شب در ستاد تنظیم بازار خراسان جنوبی بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۸ هزار تن جو، ۲۶ هزار تن ذرت و ۲۵ هزار تن سویا از ذخایر استان در اختیار مرغداری‌های استان قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه علاوه بر این، سهمیجه‌های بخش خصوصی هم از طریق سامانه بازارگاه تامین شده است، افزود: همچنین هزار و ۲۶۰ مرغ منجمد از داخل استان جمع آوری و توزیع کرده‌ایم.

روشن از تامین شش هزار و ۴۰۰ تن نهاده دامی در استان خبر داد و گفت: دو هزار و ۸۰۰ تن جو، سه هزار و ۳۰۰ تن ذرت و ۳۰۰ تن سویا برای دام سبک در سامانه بازارگاه بارگذاری شده است.

مدیر شرکت پشتیبانی امور دام خراسان جنوبی افزود: دامداران می‌توانند با پرداخت هزینه، سهم نهاده خود را برداشت کنند.

رئیس اتاق اصناف خراسان جنوبی هم در این جلسه با اشاره به همکاری اصناف در ایام کرونا بیان کرد: از ابتدای شیوع این ویروس همکاری‌های خوبی از سوی این قشر را شاهد بوده‌ایم.

رضا علیزاده بیرجندی با بیان اینکه اخذ سود ۱۰ درصدی برای مرغ و تخم مرغ قانونی است گفت: اصناف استان این میزان سود را برای تخم مرغ به چهار درصد و برای مرغ به هشت درصد کاهش دادند.

وی اظهار کرد: برخی از گفته‌ها در کمبود برخی کالاها، اصناف را مقصر می‌دانند که نیازمند تفکر بیشتری است.