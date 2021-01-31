قطر ۳۶۰ میلیون دلار به نوار غزه کمک مالی اعطا می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست، دولت قطر روز یکشنبه اعلام کرد که با آغاز دوباره برنامه‌ای برای کمک به کاهش تنش‌ها میان رژیم صهیونیستی و رهبران جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس)، سال آینده ۳۶۰ میلیون دلار به نوار غزه کمک مالی اعطا خواهد کرد.

قطر که کشوری نفت خیز و بسیار ثروتمند است، از سال ۲۰۱۸ ماهانه ۲۰ میلیون دلار به نوار غزه کمک مالی اعطا می‌کند. این کمک مالی برای تأمین برق، کمک به پرداخت حقوق کارکنان غیرنظامی و مستمری ماهانه ۱۰۰ دلاری به تعداد زیادی از خانواده‌های فقیر و محروم غزه پرداخت می‌شود.

قطر همچنین وجوه مالی بیشتری برای اجرای پروژه‌های توسعه همچون احداث جاده‌ها و بیمارستان‌های جدید اعطا کرده است.

قطر خبر اعطای این کمک مالی را در شرایطی اعلام کرد که حماس و تشکیلات خودگردان فلسطین در تلاش برای برگزاری انتخاباتی جدید در سرزمین فلسطین هستند؛ انتخاباتی به معنای گامی مهم به سمت آشتی است.

گفتنی است از زمانی که حماس در سال ۲۰۰۷ کنترل کامل غزه را در دست گرفت، این جنبش با رژیم صهیونیستی سه بار درگیر جنگ شده است. این جنگ‌های متوالی به همراه محاصره غزه از سوی رژیم اشغالگر صهیونیستی و تداوم اختلافات با تشکیلات خودگردان فلسطین اقتصاد غزه را به مرحله فروپاشی نزدیک کرده است.