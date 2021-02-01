۸ شهروند بحرینی به حبس ابد محکوم شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، دادگاه جنایی بحرین هشت شهروند این کشور را به اتهامات به اصطلاح تروریستی به حبس ابد محکوم کرد.

در این دادگاه طبق روال دیگر دادگاه‌های بحرین ادعا شد که این افراد با ایران در ارتباط بوده‌اند.

افراد مذکور در ژانویه سال گذشته بازداشت شدند.

دادستانی بحرین مدعی است که این افراد یک گروه خرابکار در این کشور ایجاد کرده‌اند و دست به ارتکاب اقدامات خلاف قانون و ایجاد ترس و وحشت در میان مردم با هدف تضعیف نهادهای حکومتی زده‌اند.

در چنین مواردی، رژیم آل خلیفه همواره مدعی می‌شود که ایران از طریق حمایت از این روند، به دنبال ایجاد بی ثباتی در بحرین است!

این در حالیست که چنین اتهام زنی‌ها و برگزاری چنین دادگاه‌هایی در بحرین با هدف محدود کردن آزادی بیان و سرکوب مخالفان این کشور صورت می‌گیرد.