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۱۳ بهمن ۱۳۹۹، ۹:۴۹

لیگ برتر ووشو؛

صعود دانشگاه آزاد و پاس ناجا به دیدار نهایی

صعود دانشگاه آزاد و پاس ناجا به دیدار نهایی

تیم های دانشگاه آزاد و پاس ناجا با برتری مقابل رقبای خود به دیدار نهایی رقابتهای لیگ برتر ووشو راه پیدا کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نیمه نهایی چهاردهمین دوره رقابتهای لیگ برتر ووشو باشگاههای کشور از صبح امروز در محل آکادمی ملی ووشو با دیدار تیم‌های پاس ناجا و بیمه حکمت ارتش آغاز شد که طی در پایان پاس ناجا با برتری ۶ بر ۳ در بخش ساندا راهی دیدار پایانی شد.

در بخش ساندای این دیدار مبین آشوب، رضا عظیمی، عیسی آرسیون، حمیدرضا شهابی، محمد مهدی گرشاسبی و حسن قاسمی برای پاس و میرحمید سیدی، حسین انگوتی و عباس بختیاری به پیروزی دست پیدا کردند.

در دیگر دیدار این مرحله دانشگاه آزاد با همین نتیجه برابر مقاومت به برتری دست پیدا کرد. حسام محمد زاده، محمد جعفری، مهدی اکبری، علیرضا ریگی، حمیدرضا سهندی، جعفر شیرزاد برای دانشگاه آزاد، محسن شهبازی، یوسف صبری و سجاد پورجهانی هم برای مقاومت صاحب پیروزی شدند.

بنابراین از ساعت ۱۱ تیم‌های بیمه حکمت پارس و مقاومت در دیدار رده بندی به مصاف هم می‌روند و از ساعت ۱۴ نیز تیم‌های دانشگاه آزاد و پاس ناجا برای تعیین قهرمان برابر هم صف آرایی می‌کنند.

کد مطلب 5135872

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