  1. استانها
  2. کرمان
۱۳ بهمن ۱۳۹۹، ۸:۴۴

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در گلزار شهدای کرمان حضور یافت

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در گلزار شهدای کرمان حضور یافت

کرمان - رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با حضور در گلزار شهدای کرمان به مقام شامخ سردار شهید سلیمانی ادای احترام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرلشکر محمد باقری در دومین روز دهه فجر به کرمان سفر کرده است.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در بدو ورود به کرمان با حضور در گلزار شهدای کرمان به مقام شامخ شهدا به ویژه سردار شهید سلیمانی ادای احترام کرد.

کد مطلب 5135883

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها