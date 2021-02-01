رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در گلزار شهدای کرمان حضور یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سرلشکر محمد باقری در دومین روز دهه فجر به کرمان سفر کرده است.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در بدو ورود به کرمان با حضور در گلزار شهدای کرمان به مقام شامخ شهدا به ویژه سردار شهید سلیمانی ادای احترام کرد.