فردین حکیمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین داده‌های ایستگاه‌های سنجش کیفیت آلودگی هوای استان البرز، شاخص بر خط کیفیت هوا، ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در دو ایستگاه کرج هم‌اکنون بر روی عدد ۴۲ قرار گرفته و کیفیت هوا در وضعیت پاک قرار دارد.

وی بیان کرد: بر همین اساس شاخص آلودگی هوا در شهرستان‌های اشتهارد، نظرآباد، ساوجبلاغ و فردیس به ترتیب ۳۵، ۵۰، ۶۱ و ۶۹ است که بر این مبنا شهرستان‌های نظرآباد و اشتهارد دارای هوای پاک است و بقیه شهرستان‌ها در وضعیت قابل قبول قرار دارند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست البرز تصریح کرد: از امروز با افزایش غلظت آلاینده‌ها مواجه هستیم که باعث کاهش شاخص کیفیت هوا خواهد شد و این امر از عصر شدت می‌یابد.