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۱۶ تیر ۱۳۸۶، ۱۶:۱۲

نسخه دیجیتالی فرهنگ قرآن بر روی اینترنت قرار گرفت

نسخه دیجیتالی فرهنگ قرآن بر روی اینترنت قرار گرفت

نسخه دیجیتالی کتاب "فرهنگ قرآن" شامل کلید راهیابی به موضوعات و مفاهیم قرآن کریم با هدف ارائه تسهیلات به کاربران اینترنت بر روی پایگاه مرکز فرهنگ و معارف قرآن قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، نسخه دیجیتالی مجلد نخست "فرهنگ قرآن" از آثار آیت‌ الله هاشمی رفسنجانی معجم معنایی معارف و مفاهیم قرآن است که به شیوه‌ای نوین و به صورت الفبایی ـ موضوعی سامان یافته است.

این کتاب حاوی هزاران موضوع قرآنی است که علاوه بر نقش اطلاع ‌رسانی در زمینه معارف قرآن، می‌توان از آن به نوعی تفسیر موضوعی یاد کرد.

فرهنگ قرآن از طریق نمایه ‌سازی و نمایه ‌نگاری با مخاطب ارتباط برقرار و او را با متون دینی آشنا و سعی دارد ذیل هر نمایه، یک شناسه مطرح کند تا آسیبهای احتمالی در فرهنگنامه ‌ها به حداقل برسد.

همچنین این اثر مجموعه ‌ای 30 جلدی از موضوعات و مفاهیم قرآنی است که به صورت الفبایی و موضوعی از سوی مرکز فرهنگ و معارف قرآن بر پایه فیشهای آیت‌الله هاشمی رفسنجانی تهیه و تدوین می‌‌شود و تاکنون 10 مجلد آن از سوی انتشارات بوستان کتاب دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم چاپ و منتشر شده است.

این معجم معنایی بزرگترین معجم معنایی قرآن در جهان و از افتخارات جهان تشیع و حوزه علمیه قم است. جلد نخست آن که در اختیار کاربران قرار گرفته است حاوی مدخل آب تا آیین دربر دارنده بیش از 75 مدخل اصلی و هزاران مدخل فرعی است.

علاقمندان برای دریافت نسخه دیجیتالی می توانند به نشانی الکترونیکی http://www.maarefquran.com مراجعه کنند.

کد مطلب 513596

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