دوران خوش یک استقلالی پس از پایان محرومیت

به گزارش خبرنگار مهر، با اینکه استقلال در هفته سیزدهم نتیجه خوبی مقابل نفت مسجد سلیمان نگرفت و در نهایت با نتیجه یک - یک مقابل این تیم متوقف شد تا دو امتیاز حساس را در این میدان از دست بدهد، اما در این بازی برای یکی از بازیکنان جدید استقلال که به تازگی دوران محرومیتش را پشت سرگذاشته، اتفاق خوبی رقم خورد.
بابک مرادی که از ماشین سازی به جمع آبی پوشان پیوست، در ابتدای فصل به دلیل شکایت تیم سابقش با محرومیت مواجه شد و بازیهای نسبتاً زیادی را در ابتدای فصل از دست داد. اما با گذشت مدتی این محرومیت به پایان رسید تا مرادی امکان حضور در میدان را داشته باشد.
وینگر چپ پا و ۲۷ ساله استقلال در دقیقه ۶۸ جای محمد نادری را در زمین گرفت تا جناح چپ استقلال از آن دقیقه به بعد رونق بگیرد. بازی درخشان مرادی با یک پاس گل تکمیل شد و این بازیکن بسیار بدشانس بود که در آخرین دقایق بازی دیرک دروازه مانع از گلزنیاش شد.
عملکرد مرادی در این بازی و نمره قبولیاش نشان داد آبیها در پست وینگر چپ دارای یک بازیکن قابل اعتماد شدهاند و احتمال اینکه در بازیهای آینده استقلال از این بازیکن بیشتر استفاده شود زیاد است.
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