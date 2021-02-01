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۱۳ بهمن ۱۳۹۹، ۹:۵۵

به مناسبت دهه فجر؛

خدمات رایگان دامپزشکی در استان بوشهر ارائه می‌شود

خدمات رایگان دامپزشکی در استان بوشهر ارائه می‌شود

بوشهر- مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر از ارائه خدمات رایگان دامپزشکی به جامعه روستایی عشایری در دهه فجر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بحرانی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طبق برنامه‌ریزی های انجام شده همزمان با آغاز ایام دهه فجر اکیپ‌های عملیاتی واکسیناسیون، درمانی و بهداشتی دامپزشکی آماده ارائه خدمات رایگان به جامعه روستایی عشایری در سطح استان هستند.

وی در خصوص برنامه‌های در نظر گرفته شده گفت: سمپاشی رایگان بدن دام و جایگاه دام‌ها، واکسیناسیون رایگان، بیماری یابی و ویزیت رایگان دام و طیور از برنامه‌های اصلی دامپزشکی استان در این ایام مبارک است.

مدیر کل دامپزشکی استان بوشهر خاطرنشان کرد: این خدمات در این ایام به جامعه روستایی و عشایری سراسر استان به صورت رایگان ارائه خواهد شد.

بحرانی بیان داشت: از دیگر برنامه‌های اجرایی می‌توان به توزیع پوستر و بروشورهای بهداشتی و ارائه مشاوره‌های بهداشتی اشاره کرد که علاوه بر بخش دولتی، بخش خصوصی نیز در این ایام در همین راستا فعالیت خواهند داشت.

کد مطلب 5135999

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