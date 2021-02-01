به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بحرانی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طبق برنامه‌ریزی های انجام شده همزمان با آغاز ایام دهه فجر اکیپ‌های عملیاتی واکسیناسیون، درمانی و بهداشتی دامپزشکی آماده ارائه خدمات رایگان به جامعه روستایی عشایری در سطح استان هستند.

وی در خصوص برنامه‌های در نظر گرفته شده گفت: سمپاشی رایگان بدن دام و جایگاه دام‌ها، واکسیناسیون رایگان، بیماری یابی و ویزیت رایگان دام و طیور از برنامه‌های اصلی دامپزشکی استان در این ایام مبارک است.

مدیر کل دامپزشکی استان بوشهر خاطرنشان کرد: این خدمات در این ایام به جامعه روستایی و عشایری سراسر استان به صورت رایگان ارائه خواهد شد.

بحرانی بیان داشت: از دیگر برنامه‌های اجرایی می‌توان به توزیع پوستر و بروشورهای بهداشتی و ارائه مشاوره‌های بهداشتی اشاره کرد که علاوه بر بخش دولتی، بخش خصوصی نیز در این ایام در همین راستا فعالیت خواهند داشت.