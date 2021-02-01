تهیه طرح حمایتی از تیم های ورزشی شیراز تا قبل از پایان سال

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا امیری ضمن انتقاد از نبود یک طرح جامع ورزشی در سطح شهرستان اظهار داشت: شهرستان شیراز به عنوان مرکز استان فارس ظرفیتهای مناسب و غیرقابل انکاری بویژه در بخش خصوصی، برای بهره مندی مردم و مخصوصاً جوانان در حوزه ورزش وجود دارد که بدلایل مختلف تا به امروز از این ظرفیتها برای ترغیب و تشویق جوانان و مردم ورزش دوست شیراز و ایجاد نشاط اجتماعی استفاده نشده است.
فرماندار شیراز با بیان اینکه دستگاههای متولی ورزش و جوانان تا امروز میبایست این ظرفیتها را شناسایی و از آنها در راستای پیگیری مطالبات مردمی در این حوزه بهره میبردند، خاطر نشان کرد: فرمانداری شیراز یک وظیفه هماهنگی و نظارتی از برنامههای ورزش و جوانان شهرستان برعهده دارد که انتظار داریم اداره ورزش و جوانان شیراز در این راستا مطالبه گر بوده و برای برگزاری شورای ورزش شهرستان پیگیری نماید، با این حال بار دیگر حمایت خود را از طرحها و برنامههای ورزش و جوانان اعلام کرده و رسیدگی به مسائل و مشکلات احتمالی و ارائه راهکار را در دستور کار قرار خواهیم داد.
نماینده عالی دولت در شهرستان شیراز تصریح کرد: نگاه ما به ورزش یک نگاه عدالت محورانه و توجه به تمامی رشتههای ورزشی است و عدم حضور برخی تیمهای ورزشی در لیگهای کشوری تنها بدلیل نبود اعتبارات مالی، پذیرفته نیست و برای حل آن باید حداقل تا امروز یک طرح حمایتی قابل اجرا از تیمهای ورزشی با تیم داری برخی سازمانها تهیه و تدوین میشد.
امیری در ادامه خاطرنشان کرد: در یک برنامه کوتاه مدت و با قید فوریت، لازم است اداره ورزش و جوانان با مشارکت برخی دستگاهها و بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی، نسبت به تهیه طرحی قابل اجرا برای حمایت از تیمهای ورزشی شیراز اقدام و پس از تصویب نهایی و تأیید استاندار به عنوان ریاست شورای ورزش و جوانان استان، تا پایان سال جاری عملیاتی کند.
فرماندار شیراز نگاهی نیز به برنامههای حمایتی از ورزش در قانون توسعه ششم کشور داشته و یادآور شد: چنانچه دستگاهی در اجرای قانون گفته شده کوتاهی کند، وظیفه دستگاه متولی است که مراتب را برای حل مشکل به دستگاه بالادستی گزارش نماید و معتقدم از ظرفیتهای موجود قانونی در حمایت از تیمهای ورزشی شیراز بنابه هر دلیلی استفاده نشده و میطلبد که دستگاه متولی ورزش و جوانان با عزم و ارادهای بیش از گذشته و با مطالبه گری مسائل را دنبال کند.
رئیس شورای ورزش و جوانان شهرستان شیراز نگاهی نیز به تیم داری و حمایت صنایع دیگر استانها از ورزش داشته و افزود: اداره ورزش و جوانان به عنوان متولی این حوزه وظیفه دارد در تهیه طرح کوتاه مدت حمایت از تیمهای ورزشی شیراز، مطالعه تطبیقی از دیگر استانهایی داشته باشد که در زمینه بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی و تیم داری و باشگاه داری دستگاههای دولتی و نیمه دولتی و حمایت مالی از تیمهای ورزشی خود تجربیات موفقی داشتهاند و تمامی ظرفیتهای قانونی را تا تحقق این هدف به کار گیرند.
رئیس شورای ورزش شهرستان اشارهای نیز به حضور و کسب نتایج دوتیم فجر شهید سپاسی و تیم قشقایی در لیگ دسته اول فوتبال کشور داشت و گفت: حضور حداقل یک تیم فوتبال شیرازی در لیگ برتر فوتبال کشور یکی از اولویتهای شورای ورزش و جوانان شیراز است که بعنوان یک مطالبه به حق مردم باید پیگیری گردد و امیدواریم با یک عزم گروهی شاهد بازگشت فوتبال شیراز به سطح اول فوتبال کشور در آینده نزدیک باشیم.
فرماندار شیراز در پایان افزود: امیدوارم با تهیه و اجرای طرح جامع حمایت از ورزش شیراز، شاهد حضور دیگر تیمهای ورزشی مرکز استان در لیگهای کشوری و کسب افتخار برای مردم ورزش دوست شیراز و ایجاد شور و نشاط اجتماعی باشیم.
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