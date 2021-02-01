سامانه بارشی روز پنجشنبه وارد کشور می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، تا روز پنجشنبه جوی آرام در بیشتر مناطق کشور حاکم است، از فردا تا پنجشنبه در شهرهای صنعتی و پرجمعیت افزایش غلظت آلاینده‌های جوی دور از انتظار نیست.

طی امروز و فردا نواحی مرکزی و شرقی خلیج فارس و تنگه هرمز مواج است، از بعد از ظهر روز پنجشنبه سامانه بارشی از سمت غرب وارد کشور خواهد شد.

از این رو طی روز جمعه در استان‌های واقع در غرب کشور و به‌تدریج در استان‌های واقع در دامنه‌های زاگرس مرکزی و دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی بارش برف و باران خواهیم داشت.

سامانه بارشی تا روز شنبه در نیمه غربی کشور فعال خواهد بود.