  1. جامعه
  2. محیط زیست
۱۳ بهمن ۱۳۹۹، ۱۰:۱۹

براساس پیش بینی هواشناسی؛

سامانه بارشی روز پنجشنبه وارد کشور می شود

سامانه بارشی روز پنجشنبه وارد کشور می شود

از بعد از ظهر روز پنجشنبه سامانه بارشی از سمت غرب وارد کشور خواهد شد و از فردا تا پنجشنبه در شهرهای صنعتی و پرجمعیت افزایش غلظت آلاینده‌های جوی دور از انتظار نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، تا روز پنجشنبه جوی آرام در بیشتر مناطق کشور حاکم است، از فردا تا پنجشنبه در شهرهای صنعتی و پرجمعیت افزایش غلظت آلاینده‌های جوی دور از انتظار نیست.

طی امروز و فردا نواحی مرکزی و شرقی خلیج فارس و تنگه هرمز مواج است، از بعد از ظهر روز پنجشنبه سامانه بارشی از سمت غرب وارد کشور خواهد شد.

از این رو طی روز جمعه در استان‌های واقع در غرب کشور و به‌تدریج در استان‌های واقع در دامنه‌های زاگرس مرکزی و دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی بارش برف و باران خواهیم داشت.

سامانه بارشی تا روز شنبه در نیمه غربی کشور فعال خواهد بود.

کد مطلب 5136025
سمیرا خباز

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • معصومه علیپور IR ۲۳:۴۲ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۳
      0 0
      پاسخ
      سلام خخخخ😂😂

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه