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۱۳ بهمن ۱۳۹۹، ۱۰:۱۵

فرماندار اسفراین خبر داد؛

افتتاح و کلنگ زنی ۱۴۲ پروژه در اسفراین طی دهه فجر

افتتاح و کلنگ زنی ۱۴۲ پروژه در اسفراین طی دهه فجر

بجنورد - فرماندار اسفراین گفت: طی ایام الله دهه فجر ۱۴۲ پروژه در بخش‌های دولتی، خصوصی، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بهره برداری و یا کلنگ زنی خواهد شد.

طاهر رستمی در گفتگو با مهر اظهار کرد: ۴۳ طرح در بخش دولتی آماده افتتاح است که با اعتباری بالغ بر ۶۰ میلیارد تومان به سرانجام رسیده است؛ همچنین ۳ طرح آماده کلنگ زنی است.

فرماندار اسفراین گفت: ۱۰ طرح در بخش خصوصی با ایجاد اشتغال ۷۳ نفر و با اعتبار صرف شده بیش از ۴۰ میلیارد تومان آماده بهره برداری شده است.

وی با اشاره به طرح‌های بخش خصوصی افزود: ۵ طرح در بخش خصوصی با ایجاد اشتغال ۲۷۳ نفر و با اعتباری بیش از ۹۰ میلیارد تومان کلنگ زنی خواهد شد.

رستمی در پایان به مهمترین طرح‌های قابل افتتاح در شهرستان اسفراین اشاره کرد و گفت: بیمارستان تک تخصصی زنان و زایمان، اجرای رینگ فیبر نوری مخابرات و نصب سایت bts، نخستین هتل آپارتمان، فاز اول احداث نیروگاه مقیاس کوچک با ظرفیت ۲مگاوات، آسفالت ۳ کیلومتر از محور اسفراین -شیروان از سمت اسفراین از جمله طرح‌های قابل افتتاح خواهد بود.

کد مطلب 5136034

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