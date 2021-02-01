افتتاح و کلنگ زنی ۱۴۲ پروژه در اسفراین طی دهه فجر

طاهر رستمی در گفتگو با مهر اظهار کرد: ۴۳ طرح در بخش دولتی آماده افتتاح است که با اعتباری بالغ بر ۶۰ میلیارد تومان به سرانجام رسیده است؛ همچنین ۳ طرح آماده کلنگ زنی است.

فرماندار اسفراین گفت: ۱۰ طرح در بخش خصوصی با ایجاد اشتغال ۷۳ نفر و با اعتبار صرف شده بیش از ۴۰ میلیارد تومان آماده بهره برداری شده است.

وی با اشاره به طرح‌های بخش خصوصی افزود: ۵ طرح در بخش خصوصی با ایجاد اشتغال ۲۷۳ نفر و با اعتباری بیش از ۹۰ میلیارد تومان کلنگ زنی خواهد شد.

رستمی در پایان به مهمترین طرح‌های قابل افتتاح در شهرستان اسفراین اشاره کرد و گفت: بیمارستان تک تخصصی زنان و زایمان، اجرای رینگ فیبر نوری مخابرات و نصب سایت bts، نخستین هتل آپارتمان، فاز اول احداث نیروگاه مقیاس کوچک با ظرفیت ۲مگاوات، آسفالت ۳ کیلومتر از محور اسفراین -شیروان از سمت اسفراین از جمله طرح‌های قابل افتتاح خواهد بود.