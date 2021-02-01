آغاز بررسی باستان شناختی از «تل قلعه» مرودشت

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید فدایی افزود: تل قلعه از مهمترین محوطههای باستانی دشت مرودشت است که با وسعت حدود ۶ هکتار در ۵ کیلومتری شرق شهر باستانی استخر در کنار رودخانه سیوند در حریم درجه ۲ محوطه جهانی تخت جمشید و نقش رستم قرار دارد.
فدایی با اشاره به اهمیت فرآیند مطالعاتی آثار پیرامونی مجموعه جهانی تخت جمشید، اذعان کرد: مجموعه تخت جمشید رو به دشتی گشوده میشود که به واسطه جاری بودن دو رود پر آب «کر و سیوند» بر بستر آن، این دشت حاصلخیز را با تاریخ و تمدنی چند هزارساله در خود جای داده است؛ به گونهای که محوطههای ارزشمندی همچون تل باکون، تل موشکی، تل جری در حوزه رودخانه کر و تل قلعه در مجاورت رود سیوند با شواهدی از هزاره پنجم و چهارم ق. م از مهمترین محوطهها این دشت به شمار میروند.
فدایی افزود: به ویژه محوطه تل قلعه به جهت دارا بودن توالی دورههای مختلف تاریخی از هزاره پنجم تا دوران اسلامی از محوطههای ارزشمندی است که مطالعه روشمند آن به تنهایی الگوی کاملی از گاهنگاری دشت را ارائه خواهد نمود و ضمن شناخت نسبت به دورههای استقراری این محوطه، رابطه لایههای هخامنشی آن با پارسه تا حدودی مشخص خواهد شد.
سرپرست بررسی روشمند تل قلعه و کارشناس باستان شناسی پایگاه میراث جهانی تخت جمشید نیز با اشاره به اهمیت مستندنگاری و شناسایی دورههای تاریخی مختلف این اثر گفت: اهداف این برنامه پژوهشی، مستندنگاری و شناسایی دقیق ویژگیهای فیزیکی و ساختاری محوطه، بازنگری دورههای استقراری محوطه، چگونگی پراکندگی و تراکم مواد فرهنگی دورههای مختلف در سطح محوطه است.
فضل الله حبیبی با بیان شرح مختصری از دورههای تاریخی این محوطه، گفت: تل یا تپه قلعه اولین بار توسط «لوئی واندنبرگ» بلژیکی طی دهه ۵۰ خورشیدی مورد گمانه زنی کوچک باستان شناسی قرار گرفت و طی بررسیهای سنتی دیگر باستان شناسان، پیاپی تاریخی از دورههای مس- سنگی مربوط به هزاره پنجم و چهارم قبل از میلاد در آغاز عیلامی، عیلامی، هخامنشی و اسلامی در این محوطه شناخته شده است.
این باستان شناس ادامه داد: در این کار میدانی از دادههای سنجش از راه دور یا همان تصاویر ماهوارهای و هوایی، استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، مستند نگاری محوطه، بررسی گستره، ارزیابی روند شکل گیری و بررسی فرسایش و تخریبها در محوطه، انجام خواهد شد.
حبیبی اضافه کرد: با استفاده از دستگاه «جی پی اس» چند فرکانسه یا همان سیستم موقعیت جهانی، ایجاد شبکههای مربع جهت بررسی سیستماتیک و نمونه برداری یافتهها انجام خواهد گرفت.
وی افزود: همچنین با ایجاد اطلاعات پایه از نمونهها، تجزیه و تحلیلهای آماری در مورد محوطه نیز انجام خواهد گرفت.
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