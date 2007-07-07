خلا قانونی در برخورد با ورود و نگهداری دستگاه فلزیاب

سردار عباسعلی روحی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شرکتهای فرشنده فلزیاب پلمپ شده ، مجوز فعالیت نداشته و خلاف قانون اقدام به فروش دستگاههای فلزیاب در حفاریهای غیر مجاز می کردند .

وی خاطر نشان کرد : براساس قانون فقط در صورت استفاده از دستگاه فلزیاب ، فرد مجرم شناخته شده و یک تا 3 سال حبس در انتظارش است اما درمابقی موارد قانونگذار سکوت کرده است.

فرمانده یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری به نواقص قانونی در خصوص جرائم میراث فرهنگی اشاره و تاکید کرد : وارد کردن ، تولید و یا نگهداری دستگاه فلزیاب نیز جرم است و باید با متخلف برخورد شود درصورتیکه در قانون این موارد در نظر گرفته نشده است.

سردار روحی از ارائه لایحه اصلاحیه به دستگاه قضایی خبر داد و گفت: به دلیل نواقص قانونی در این زمینه و همچنین تخلفات استفاده ، تولید ، ورود و نگهداری دستگاه فلزیاب، سازمان میراث فرهنگی لایحه اصلاحیه تدوین و ارائه کرده است.

فرمانده یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری ، همچنین از کشف 8 مجسمه تاریخی و پلمپ چندین شرکت فلزیاب در تهران خبر داد.