«تکنیک» عامل ماندگاری آثار ادبی است

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز فاضلی پیش از ظهر دوشنبه در مراسم اختتامیه دهمین جشنواره ادبیات داستانی گیلان در مجتمع فرهنگی و هنری خاتم الانبیا (ص) رشت، بیان کرد: هرچقدر روح انسان پاک‌تر باشد طبع او رغبت بیشتری برای نوشتن پیدا می‌کند و این موضوع یک ارزش است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان با اشاره به اینکه اگر توصیف درست نکنیم تبیین درست نخواهیم داشت، افزود: باید ابتدا بدون پیش داوری خوب ببینیم و سپس تبیین کنیم و تبیین‌های غلط حاصل پیش داوری‌ها و نگاه غلط است.

وی با تاکید بر اینکه باید ادبیات را آموخت و برای آن زحمت کشید، تصریح کرد: این طور نیست که بدون آموزش بتوان اثری ادبی خلق کرد. نویسندگان جوان باید حتماً آموزش درست ببینند وگرنه به جایی نمی‌رسند.

فاضلی با بیان اینکه چیزی ماندگار نمی‌شود مگر آنکه لباس ادبیات بر تن داشته باشد، ادامه داد: اینکه امروزه برخی از افراد در مدت زمان کوتاهی کتب زیادی را نوشته و منتشر می‌کنند منطقی و قابل پذیرش نیست.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان با اشاره به اینکه دغدغه اغلب ما در این سال‌ها این بود که چرا مردم توجه بیشتری به رمان‌های عامه دارند، اضافه کرد: داستان باید ویژگی سرگرم کنندگی، آموزندگی و تکنیک داشته باشد تا ماندگار شود.

وی تکنیک را عامل ماندگاری یک اثر ادبی عنوان و اظهار کرد: ۱۱۳ اثر داستانی از سال ۵۷ تا سال ۶۰ در کشور چاپ شد که در جامعه تأثیرگذار بود.

فاضلی با بیان اینکه کتاب «کویر» دکتر شریعتی یکی از دلنوشته‌های مشهور ادب فارسی است، بیان کرد: جلال آل احمد و صمد بهرنگی از شخصیت‌های ماندگار ادبیات ایران هستند که به جهت کار ادبی بین مردم مشهور و محبوب شدند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان با اشاره به اینکه فرهنگ سازی نیازمند هزینه کردن است، افزود: جوانان باید با طرح‌هایی که در ذهن آنها جرقه می‌زند، مدتی زندگی کنند تا اثر بهتری خلق کنند.

هدف جشنواره شناخت استعدادهای نوظهور در حوزه نویسندگی است

رئیس سازمان بسیج هنرمندان گیلان نیز در این مراسم با اشاره به آغاز این جشنواره از مهرماه، بیان کرد: شناخت استعدادهای نوظهور در حوزه نویسندگی و ادبیات استان نخستین هدف این جشنواره است.

روح‌الله قمری افزود: برنامه‌ریزی جهت برگزاری نشست ادبی و کارگاه‌های توانمندسازی نویسندگان نوقلم و مستعد به طور مستمر و تولید آثار خوب در حوزه ادبیات داستانی و رمان، فیلمنامه نویسی و نمایشنامه نویسی از اهداف برگزاری این جشنواره است.

در پایان این مراسم، از برگزیدگان این دوره از جشنواره ادبیات داستانی استان گیلان با اهدای لوح، تقدیر به عمل آمد.