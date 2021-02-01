صادرات آب ژاول آزاد شد/ابلاغ دستورالعمل استاندارد اجباری قیر

به گزارش خبرگزاری مهر، سید روح اله لطیفی، سخنگوی گمرک اظهار داشت: براساس مکاتبه سازمان ملی استاندارد، قیرهای طبیعی (معدنی) مشمول اجرای استاندارد اجباری برای صادرات نیست، قیرخالص (پالایشگاهی)، مشمول مقررات اجرای اجباری استاندارد بوده و تعیین ماهیت آنها براساس ماده ۲۶ دستورالعمل ماده ۴۵ بدون نیاز به اعلام کارگروه، طبق استاندارد ملی مربوطه می‌تواند انجام شود.

وی در ادامه توضیح داد: بر اساس مکاتبه سازمان استاندارد، انواع قیرهای امولسیونی و قیرهای محلول، مشمول تعیین ماهیت توسط کارگروه فراورده‌های نفتی است و باید دارای اسناد منشأ مجاز در سامانه ثامن باشند، و سایر قیرهای دیگر که خارج از موارد اعلامی است (مانند مخلوط قیر طبیعی و وکیوم باتوم) می‌بایست به همراه فرمولاسیون و آنالیز محصول از کارگروه فراورده‌های نفتی استعلام شود.

رفع ممنوعیت صادرات آب ژاول

لطیفی گفت: بر اساس نامه روز گذشته مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت به گمرک، با توجه به بند ۳، هفتمین جلسه کمیته لجستیک مقابله با کرونا، صادرات آب ژاول تحت ردیف تعرفه ۲۸۲۸۹۰۹۰و۲۸۲۸۹۰۱۰ با رعایت سایر مقررات و ضوابط مربوطه بلامانع است.