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۱۳ بهمن ۱۳۹۹، ۱۴:۰۵

سخنگوی گمرک خبر داد؛

صادرات آب ژاول آزاد شد/ابلاغ دستورالعمل استاندارد اجباری قیر

صادرات آب ژاول آزاد شد/ابلاغ دستورالعمل استاندارد اجباری قیر

سخنگوی گمرک از برداشته شدن ممنوعیت صادرات آب ژاول خبر داد و گفت: بر اساس مکاتبه سازمان ملی استاندارد، دستورالعمل استاندارد اجباری انواع قیر برای صادرات به گمرکات اجرایی ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید روح اله لطیفی، سخنگوی گمرک اظهار داشت: براساس مکاتبه سازمان ملی استاندارد، قیرهای طبیعی (معدنی) مشمول اجرای استاندارد اجباری برای صادرات نیست، قیرخالص (پالایشگاهی)، مشمول مقررات اجرای اجباری استاندارد بوده و تعیین ماهیت آنها براساس ماده ۲۶ دستورالعمل ماده ۴۵ بدون نیاز به اعلام کارگروه، طبق استاندارد ملی مربوطه می‌تواند انجام شود.

وی در ادامه توضیح داد: بر اساس مکاتبه سازمان استاندارد، انواع قیرهای امولسیونی و قیرهای محلول، مشمول تعیین ماهیت توسط کارگروه فراورده‌های نفتی است و باید دارای اسناد منشأ مجاز در سامانه ثامن باشند، و سایر قیرهای دیگر که خارج از موارد اعلامی است (مانند مخلوط قیر طبیعی و وکیوم باتوم) می‌بایست به همراه فرمولاسیون و آنالیز محصول از کارگروه فراورده‌های نفتی استعلام شود.

رفع ممنوعیت صادرات آب ژاول

لطیفی گفت: بر اساس نامه روز گذشته مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت به گمرک، با توجه به بند ۳، هفتمین جلسه کمیته لجستیک مقابله با کرونا، صادرات آب ژاول تحت ردیف تعرفه ۲۸۲۸۹۰۹۰و۲۸۲۸۹۰۱۰ با رعایت سایر مقررات و ضوابط مربوطه بلامانع است.

کد مطلب 5136316

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