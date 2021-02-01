به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ امیر حاتمی در پیامی به مناسبت روز فناوری فضایی، نوشت: مسیر دشوار و پر از محدودیت پیشرفت فضایی گام به گام و با استقامت در پیروزی‌های شیرین و شکست‌های درس‌آموز پژوهشی طی شد و حاصل آن اثبات توانمندی داخلی در علوم و فناوری پیشرفته و انحصاری قدرت‌های بزرگ علمی و فناوری جهان بود؛ مسیر دشوار پیشرفت فضایی با اراده و عزم جهادی ادامه دارد.

متن این پیام بدین شرح است:

حدود ۱۰ سال از نخستین گام جمهوری اسلامی ایران برای حضور در باشگاه فضایی جهان می‌گذرد؛ این دوران کوتاه که یکی از ثمرات گام نخست انقلاب اسلامی بود به نوعی نماد کارآمدی، آرمانگرایی و عمل‌گرایی تفکر انقلابی است که نخستین بار با پرواز سفیر امید در بهمن ۱۳۸۷ پیام تمدن جدید اسلامی را از سپهر نیلگون ایران به جهان مخابره کرد.

این غرور خودباوری و اعتماد به وعده الهی از قلب نورانی و اندیشه بزرگ امام روح‌الله بود که در رگ و جان مهندسان کشور دمیده شد و روز ملی فناوری فضایی کشور را دهه فجر انقلاب اسلامی و روز ۱۴ بهمن رقم زد.

مسیر دشوار و پر از محدودیت پیشرفت فضایی گام به گام و با استقامت در پیروزی‌های شیرین و شکست‌های درس‌آموز پژوهشی طی شد و حاصل آن اثبات توانمندی داخلی در علوم و فناوری پیشرفته و انحصاری قدرت‌های بزرگ علمی و فناوری جهان بود.

در این مسیر و در مقطع مملو از تنگناهای بین‌المللی، وزارت دفاع امیدوارانه و آگاهانه و با پشتکار و مجاهدت بی‌وقفه نهال نوپای فضایی را مراقبت نمود و با همراهی سایر نهادها و مراکز علمی کشور در پرورش متخصصان، توسعه زیرساخت و فناوری و هم‌افزایی ظرفیت‌های ملی اهتمام ورزید و حاصل آن دستیابی به خانواده متنوع ماهواره و ماهواره‌برهای بومی شد و این راه با اراده و عزم جهادی ادامه دارد؛ همان‌گونه که مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب تعبیر فرمودند «راه طی شده فقط قطعه‌ای از مسیر افتخارآمیز به سوی آرمان‌های بلند نظام جمهوری اسلامی است و دنباله این مسیر به گمان زیاد به دشواری گذشته نیست».

لذا با اتکال به نصرت الهی، عنایات خاصه حضرات معصومین (ع) و چشم امید به دعای شهیدان این راه و دعای خیر رهبر حکیم انقلاب و ملت سربلند ایران، امیدواریم که این رستاخیز علمی با دستیابی به قله‌های رفیع علوم فضایی ثمرات خود را در عزت و اقتدار جامعه فداکار و متدین ایران اسلامی نمایان کند و آسایش، ثروت و امنیت مبتنی بر فناوری و خدمات فضایی را برای امت مسلمان و نسل‌های آینده در پی داشته باشد؛ «ان‌شاءالله».

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

سرتیپ ستاد امیر حاتمی