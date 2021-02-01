صادرات یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلاری از سیستان و بلوچستان‌

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان، داوود شهرکی اظهار داشت: مجموع صادرات صورت گرفته از گمرگات و بازارچه‌های مرزی استان طی مدت زمان ۹ ماهه امسال به میزان یک میلیارد و ۳۰۸ میلیون و ۵۵۶ هزار و ۱۹۴ دلار و به وزن ۹۷۶ هزار و ۷۶۰ تن بوده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان ادامه داد: در این مدت میزان صادرات از گمرکات استان به میزان ۸۶۸ میلیون و ۳۳۵ هزار و ۱۷۱ دلار و صادرات از بازارچه‌های مرزی به میزان ۴۴۰ میلیون و ۲۲۱ هزار و ۲۳ دلار بوده است.

وی افزود: براساس سیاست‌های تدوین شده سازمان توسعه تجارت ایران و باتوجه به تعریف برنامه‌های اجرایی و عملیاتی سازمان، هدف‌گذاری برای صادرات غیرنفتی استان در سال ۹۹ به ارزش یک میلیارد و هفت میلیون دلار تعیین و ابلاغ شده که با توجه به اقدامات اجرایی صورت گرفته در ۹ ماه نخست امسال، صادرات استان به یک میلیارد و ۳۰۸ میلیون و ۵۵۶ هزار و ۱۹۴ دلار دلار انجام شده است.

شهرکی گفت: در بازه زمانی ۹ ماه نخست امسال اقلامی از جمله مصالح ساختمانی به ویژه سیمان، میوه، نخود خام، گاز، گوگرد، خرما و صیفی‌جات، پودرلباسشویی، قیر، محصولات سرامیکی، کیسه پلاستیکی به کشورهای پاکستان، افغانستان، ترکیه، کویت، امارات و سایر کشورها صادر شده است.