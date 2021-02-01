اجرای ۲۵۰ برنامه توسط سپاه ناحیه احمد بن موسی(ع) شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مرتضی خسروانی با تبریک سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، گفت: در چهل سال گذشته با رهنمودهای امام راحل (ره) و تدبیر مقام معظم رهبری و تلاش شبانه روزی مجاهدان راه خدا انقلاب اسلامی و نظام اسلامی ایجاد شد.

وی مقدمه ورود به گام دوم انقلاب را دولت جوانگرا و انقلابی خواند و افزود: درنظام اسلامی که همه آحاد مردم متحد هستند و دل در گرو دین خدا دارند وظیفه دارند تا تحقق تمدن نوین اسلامی تلاش کنند.

فرمانده سپاه ناحیه احمد بن موسی (ع) شیراز گفت: تمدن نوین اسلامی محقق نمی‌شود جز اینکه شاکله کلی این نظام اسلامی بعد از به ثمر نشستن این انقلاب ایجاد شود که اتفاق افتاده است اما آنچه که از گام اول و دوم انقلاب انتظار می‌رود تا مردم خود، راه رسیدن به تمدن نوین اسلامی را انتخاب کنند ایجاد دولت جوانگرای اسلامی است که می‌تواند افکار شوم دشمنان انقلاب را منکوب و کید شیاطین زمان را به خودشان برگرداند.

خسروانی، جایگاه مردم و نقش مهم آنان در این برهه زمانی که دشمنان داخلی و خارجی تمام قد در مقابل ولایت و دین خدا ایستادند را مهم دانست و خاطرنشان کرد: اهمیت حضور مردم در چهل سال اول، سبب شد تا انقلاب اسلامی ایجاد شود اما همان اندازه که انقلاب ایجاد شد به همان اندازه مراحل بعد از انقلاب نیز که ایجاد دولت اسلامی و جامعه اسلامی است اهمیت دارد.

او به تشریح برنامه‌های دهه فجر در این ناحیه از سپاه شیراز هم اشاره و بیان کرد: بیش از ۲۵۰ برنامه با حفظ رعایت پروتکل‌های بهداشتی در منطقه شرق شیراز توسط بسیجیان سپاه ناحیه احمد بن موسی (ع) شیراز اجرا خواهد شد.

خسروانی به رزمایش بزرگ الی بیت المقدس که از ۱۲ بهمن شروع و تا شب ۲۲ بهمن ادامه خواهد داشت اشاره کرد و گفت: بسیجیان سپاه ناحیه احمدبن موسی شیراز که در منطقه شرق شیراز به فعالیت می‌پردازند، کمک مومنانه و بسته‌های معیشتی و آزادی زندانیان جرایم غیر عمد، رزمایش سلامت، مرمت وساخت منازل ویژه محرومان و شامگاه یاد یاران را در کارنامه خود ثبت خواهند کرد.

این مقام نظامی سپاه در شیراز، گفت: برگزاری تور شادی در مساجد و محلات و حسینیه‌ها به مناسبت میلاد حضرت زهرا (س) و تکریم مادران شهدا در فرهنگسرای طاووسیه، جشن بزرگ انقلاب در بوستان شهروند، ایستگاه مشاوره و خدمات بهداشتی، پویش رسانه‌ای در فضای مجازی، دیدار با خانواده شهدا، نذر خون و آزادی زندانیان جرایم غیرعمد و عطر افشانی قبور شهدا از دیگر برنامه‌های دهه مبارک فجر عنوان کرد.