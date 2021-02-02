۶۷ پروژه عمرانی و اقتصادی در شهرستان ایجرود به بهره برداری می رسد

باب الله فتحی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ایام الله دهه فجر، گفت: در ایام الله دهه فجر ۶۷ پروژه عمرانی، اقتصادی و خدماتی با اعتباری بالغ بر بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان در شهرستان ایجرود افتتاح و یا به بهره برداری می‌رسد، اظهار کرد: عملیات اجرایی تعدادی از این پروژه‌ها در دهه فجر در شهرستان ایجرود آغاز می‌شود.

فرماندار ایجرود گفت: با بهره برداری این تعداد پروژه عمرانی در شهرستان ایجرود برای ۷۵ نفر فرصت شغلی ایجاد می‌شود.

فتحی تاکید کرد: گاز رسانی به چند روستا، آبرسانی، گاز رسانی و چند طرح بهداشتی و درمانی و راه از طرح‌های مهم این شهرستان در دهه فجر است.

وی با بیان اینکه دهه فجر جزو وقایع مهم و ماندگار در تاریخ نظام جمهوری اسلامی ایران است، ابراز داشت: باید این واقعه مهم در جامعه به خوبی گرامی داشته شود و به علت بیماری کرونا تعدادی از این طرح‌ها در فضای مجازی برگزار خواهد شد.