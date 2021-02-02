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۱۴ بهمن ۱۳۹۹، ۱۰:۵۷

فرماندار ایجرود:

۶۷ پروژه عمرانی و اقتصادی در شهرستان ایجرود به بهره برداری می رسد

۶۷ پروژه عمرانی و اقتصادی در شهرستان ایجرود به بهره برداری می رسد

زنجان-فرماندار ایجرود گفت: ۶۷ پروژه عمرانی، اقتصادی و فرهنگی با اعتبار بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان طی ایام الله دهه فجر در ایجرود به بهره برداری می‌رسد.

باب الله فتحی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ایام الله دهه فجر، گفت: در ایام الله دهه فجر ۶۷ پروژه عمرانی، اقتصادی و خدماتی با اعتباری بالغ بر بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان در شهرستان ایجرود افتتاح و یا به بهره برداری می‌رسد، اظهار کرد: عملیات اجرایی تعدادی از این پروژه‌ها در دهه فجر در شهرستان ایجرود آغاز می‌شود.

فرماندار ایجرود گفت: با بهره برداری این تعداد پروژه عمرانی در شهرستان ایجرود برای ۷۵ نفر فرصت شغلی ایجاد می‌شود.

فتحی تاکید کرد: گاز رسانی به چند روستا، آبرسانی، گاز رسانی و چند طرح بهداشتی و درمانی و راه از طرح‌های مهم این شهرستان در دهه فجر است.

وی با بیان اینکه دهه فجر جزو وقایع مهم و ماندگار در تاریخ نظام جمهوری اسلامی ایران است، ابراز داشت: باید این واقعه مهم در جامعه به خوبی گرامی داشته شود و به علت بیماری کرونا تعدادی از این طرح‌ها در فضای مجازی برگزار خواهد شد.

کد مطلب 5136779

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