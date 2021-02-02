به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پورتو شب گذشته در هفته شانزدهم لیگ پرتغال موفق شد با دو گل تیم ریوآوه را شکست بدهد. مهدی طارمی مهاجم ایرانی تیم پورتو در دقیقه ۷۴ با یک تکل بلند کنار خط طولی، توپ را از آن خود کرد و آن‌را تا محوطه جریمه حریف پیش برد. مهاجم ایران سپس با یک پاس رو به عقب، «اوانیلسون» هم تیمی برزیلی خود را در موقعیت گل قرار داد و او هم توپ را وارد دروازه حریف کرد.

طارمی در پایان این بازی به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب و معرفی شد. این مهاجم ایرانی در مصاحبه خود بعد از رویارویی با ریوآوه گفت: کار بزرگی انجام دادیم و به مهمترین چیز یعنی پیروزی رسیدیم. موقعیت‌های زیادی برای گلزنی داشتیم و همچنین بازی خوبی ارائه کردیم.

وی درباره تقابلش با تیم سابق خود تاکید کرد: بازی مهمی برایم بود زیرا این فرصت را داشتم که دوستانم را ملاقات کنم. لحظات بسیار خوبی با آنها داشتم ولی الان بازیکن پورتو هستم. اینها متفاوت است.

مهاجم ایرانی پورتو در پاسخ به این سئوال که آیا «سرجیو کونسیسائو» سرمربی تیم از او خواسته است به دفاع هم بپردازد؟ یادآور شد: ذهنیت تیم ما حمله و دفاع است. اگر لازم به دفاع باشد، من هم دفاع می‌کنم؛ چرا که نه.

طارمی در پایان درباره نتیجه بازی حساس بنفیکا و اسپورتینگ دو رقیب جدی پورتو برای قهرمانی که به یک گل به سود اسپورتینگ تمام شد گفت: مهمترین بازی، دیدار ما با ریوآوه بود. نتیجه بازی‌های دیگر ارتباطی با ما ندارد. باید بازی به بازی پیش برویم.