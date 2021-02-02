به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی شمال استان کرمان، وحید محمدی از تصمیم این اداره کل برای تمرکز زدایی و برنامه ریزی در جهت استفاده هر چه بیشتر مخاطبان شهرستانی از اکران فیلمهای روز سینمای ایران خبر داد و اعلام کرد: امسال علاوه بر سینما شهر تماشای کرمان، سینما قدس سیرجان وسینما گلستان امین رفسنجان هم به عنوان میزبانان اکران فیلمهای بخش سودای سیمرغ جشنواره فیلم فجر انتخاب شده‌اند.

وی ادامه داد: سی و نهمین جشنواره فیلم فجر از ۱۵ تا ۲۲ بهمن در استان‌های مختلف کشور از جمله کرمان برگزار می‌شود و در جشنواره امسال ۱۶ فیلم در بخش سودای سیمرغ حضور دارند و این فیلم‌ها قرار است برای علاقه مندان به هنر سینما اکران شوند.

محمدی گفت: به دلیل شرایط کرونایی ظرفیت پذیرش مخاطب در سینماهای اکران کننده فیلم‌های جشنواره فجر فقط ۳۰ درصد ظرفیت کل است و مخاطبان باید از ماسک استفاده کنند.

جشنواره فیلم فجر با هماهنگی ستاد کرونا و وزارت بهداشت فقط در شهرهای آبی و زرد و با رعایت کامل شیوه نامه‌های بهداشتی برگزار می‌شود و فاصله بین دو سانس نیم ساعت است و در این زمان سالن‌ها ضد عفونی و تهویه هوا در آنها انجام می‌شود.

فیلم‌های بخش سودای سیمرغ جشنواره امسال به شرح زیراست؛

«ابلق»، کارگردان: نرگس آبیار، تهیه‌کننده: محمدحسین قاسمی

«بی همه چیز»، کارگردان: محسن قرایی، تهیه‌کننده: جواد نوروزبیگی

«تک تیرانداز»، کارگردان: علی غفاری، تهیه‌کننده: ابراهیم اصغری

«تی تی»، کارگردان: آیدا پناهنده، تهیه‌کننده: آیدا پناهنده

«خط فرضی»، کارگردان: فرنوش صمدی، تهیه‌کننده: علی مصفا

«رُمانتیسم عماد و طوبا»، کارگردان: کاوه صباغ‌زاده، تهیه‌کننده: مهدی صباغ‌زاده

«روزی روزگاری، آبادان»، کارگردان: حمیدرضا آذرنگ، تهیه‌کنندگان: علی اوجی، عبداله اسکندری

«روشن»، کارگردان: سیدروح‌اله حجازی، تهیه‌کننده: سیدروح‌اله حجازی

«زالاوا»، کارگردان: ارسلان امیری، تهیه‌کنندگان: سمیرا برادری و روح‌اله برادری

«ستاره بازی»، کارگردان: هاتف علیمردانی، تهیه‌کننده: علی سرتیپی

«شیشلیک»، کارگردان: محمدحسین مهدویان، تهیه‌کننده: محمدرضا منصوری

«گیج‌گاه»، کارگردان: عادل تبریزی، تهیه‌کننده: میرولی‌اله مدنی

«مامان»، کارگردان: آرش انیسی، تهیه‌کننده: مجید برزگر

«مصلحت»، کارگردان: حسین دارابی، تهیه‌کننده: محمدرضا شفاه

«منصور»، کارگردان: سیاوش سرمدی، تهیه‌کننده: جلیل شعبانی

«یدو»، کارگردان: مهدی جعفری، تهیه‌کننده: محمدرضا مصباح ساره بیات