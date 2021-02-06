به گزارش خبرنگار مهر، قانون منع به کارگیری مربی و بازیکن خارجی تصمیمی بود که ابتدا از سوی وزارت ورزش برای استقلال و پرسپولیس اتخاذ شد و سپس از سوی سازمان لیگ به عنوان یک قانون برای کلیه تیم‌های فوتبال لازم الاجرا شد و این قانون کماکان به قوت خود پابرجاست.

قاسم پناهگر مربی باسابقه و کارشناس فوتبال کشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص با نقل جمله‌ای از امه ژاکه، مربی سرشناس فرانسوی که تیم ملی این کشور را در سال ۹۸ به قهرمانی جام جهانی رساند آغاز کرد؛ امه ژاکه می‌گوید: «کشوری که موفقیت در فوتبال و قهرمانی‌های بزرگ می‌خواهد، باید ابتدا در تربیت مربیان بزرگ و با دانش تلاش کند». بدیهی است که زمینه اولیه موفقیت یک دانش آموز، معلم خوب است و تا معلم خوب نباشد، دانش آموزی هم موفق نمی‌شود. پس تربیت فوتبالیست خوب و در ادامه موفقیت در فوتبال نیز به مربیان خوب و با دانش نیاز دارد.

پناهگر بیان داشت: در لیگ برتر و لیگ یک جمعاً ۳۴ نفر به عنوان سرمربی فعال هستند و سئوال من این است که آخرین کلاس دانش افزایی که این افراد خارج از ایران گذرانده‌اند کی و کجا بوده است؟ متاسفانه مربیان وطنی بر خلاف مربیان خارجی دوست ندارند خودشان را «به روز» کنند و برای همین سطح دانش مربیان ما روز به روز از سطح اول دنیا فاصله می‌گیرد.

کارشناس فوتبال تصریح کرد: با احترام به همه مربیان ایرانی که همکاران خوب من هستند، اما در عمل هیچکدام از آنها در سطح استانداردهای روز دنیا قرار ندارند. حال با بیان این وضعیت، متاسفانه جلوی ورود مربیان خارجی به ایران هم گرفته شده است. حال که مربیان ما تمایلی به حضور در دوره‌های دانش افزایی ندارند، حضور مربیان خارجی می‌تواند یک توفیق اجباری برای آنها باشد که حالا این فرصت نیز وجود ندارد.

پناهگر تاکید کرد: فوتبال یک زمان بین‌المللی است و در همه جای دنیا تیم‌های فوتبال فراتر از قومیت و ملیت به تبادل دانش، مربی، بازیکن، بدنساز، آنالیزور و حتی مالک می‌پردازند. هیچیک از تیم‌های بزرگ دنیا خودشان را در چارچوب «بومی-قومی» اسیر نکرده‌اند و به اعتقاد من راز پیشرفت فوتبال نیز همین ست.

وی افزود: به نظر من این قانون «منع به کارگیری بازیکن و مربی خارجی»، یک تصمیم مالی-حقوقی بود که از سوی وزارت ورزش و شاید هم بالاتر از آن به منظور جلوگیری از انحلال این فوتبال ورشکسته گرفته شد. شاید تصمیم گیرندگان در این زمینه انتخابی بین بد و بدتر داشتند که بد را به جای بدتر انتخاب کردند.

کارشناس فوتبال در ادامه خاطرنشان ساخت: متاسفانه آنهایی که این تصمیم را گرفتند به نوعی ناچار به چنین اقدامی شدند. در گذشته نزدیک مدیرانی بودند که در سیستم‌های دلالی اقدام به جذب یکسری مربی و بازیکن بی کیفیت خارجی کردند یا با ناآگاهی‌های خود رفتارهای انجام دادند که باشگاه شان را از نظر مالی بسیار متضرر کرد و باز شدن پرونده‌های مالی بی شمار در فیفا، باعث شد تا تصمیم گیرندگان کلاً صورت مسئله را پاک کنند.

مربی با سابقه کشورمان گفت: یکسری از مدیران که با این روش بازیکن و مربی خارجی گرفتند، به فوتبال خیانت کردند؛ اما بالاتر از آنها افراد و مدیرانی هم هستند که در این فوتبال جنایت می‌کنند.

وی گفت: برای من قابل درک نیست چرا این اپیدمی در فوتبال ایجاد شده که فوتبالیست‌های عزیزی که همه هم در این فوتبال برند هستند، بدون گذراندن هیچ دوره و آموزشی و حتی بدون داشتن مدرک، سرمربی می‌شوند. ما امروز در لیگ بیستم هستیم و ما تاثیرات سوء این نوع تصمیم‌گیری را قطعاً در لیگ‌های آینده خواهیم دید.

پناهگر تاکید کرد: ما ابداع کننده فوتبال و صاحب سبک در این رشته نیستیم. لذا باید بپذیریم که در فوتبال باید مقلد باشیم و تقلید کنیم. اما متاسفانه مقلد خوبی هم نیستیم. لذا نمی‌توانیم از کشورهای صاحب فوتبال الگوبرداری مناسبی کنیم. چرخه بازیکن سازی نیز در فوتبال ایران معیوب است و ما به اندازه نیاز، بازیکن تولید نمی‌کنیم.

کارشناس فوتبال گفت: متاسفانه خیلی از مدیران وقتی مسئولیت می‌پذیرند تنها به بقای خود فکر می‌کنند و برای همین به تیم اول بزرگسالان بها می‌دهند و از چرخه‌های بازیکن سازی در آکادمی‌ها غافل هستند.