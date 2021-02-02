آرای کمیته انضباطی برای تیم والیبال نوجوانان سایپا صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از فدراسیون والیبال، مرحله نیمهنهایی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاههای برتر رده سنی نوجوانان ایران روز جمعه سوم بهمنماه با برگزاری دو دیدار در سالن شهدای اردهال کاشان پیگیری شد.
در نخستین مسابقه، تیمهای پیکان و سایپا به مصاف یکدیگر رفتند که پیکانیها سه بر صفر حریف خود را شکست دادند.
در پایان این دیدار، برخی از بازیکنان و اعضای کادر فنی سایپا نسبت به عملکرد داوران اعتراضهایی داشتند که رفتار نامناسب آنان، موضوع پرونده کمیته انضباطی در نشست روز گذشته (دوشنبه ۱۳ بهمن) بود.
کمیته انضباطی پس از استماع گزارش ناظر مسابقه (یونس حسنزاده) و دفاعیات مدعوین، با اعلام ختم رسیدگی، آرای زیر را صادر کرد:
* بهمن سلطانی مدیر تیمهای پایه سایپا، سه ماه محرومیت از هرگونه فعالیت رسمی مرتبط با والیبال و ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی
* سید توحید حسینی کمکمربی تیم نوجوانان سایپا، دو جلسه محرومیت از ورود به سالن مسابقات و ده میلیون ریال جریمه نقدی با توجه به فقدان سابقه منفی
* امیررضا محمدزاده بازیکن تیم نوجوانان سایپا، یک جلسه محرومیت از همراهی تیم
* میرنیکان ضیابخش بازیکن تیم نوجوانان سایپا، یک جلسه محرومیت از همراهی تیم و پنج میلیون ریال جریمه نقدی
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