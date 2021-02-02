به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام قاسم جعفرزاده صبح سه شنبه در نشست با امام جمعه خلخال، هدف از برگزاری جلسات هم اندیشی با فعالان عرصه تبلیغی را حل مسائل فرهنگی با تعامل و همکاری متقابل، عنوان کرد و گفت: جلسات علمی و مطالعه مند با نگاه صحیح فرهنگی و برنامه ریزی اصولی برای حل مسئله از اولویت‌های اساسی در برگزاری جلسات هم اندیشی است.

وی تعیین اولویت فرهنگی مقابله با آسیب‌های اجتماعی را سرفصل فعالیت روحانیون سراسر استان اردبیل بیان کرد و افزود: برای دریافت نتیجه بهتر در فعالیت‌های تبلیغی، روحانیون بایستی برنامه‌ای واحد در حوزه آسیب‌های اجتماعی را در اولویت قرار داده و برنامه‌های فرهنگی و دینی خود را در محور آن موضوع پیش ببرند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اردبیل از ائمه جمعه به‌عنوان فرماندهان فرهنگی و دینی جامعه یاد کرد و گفت: ائمه جمعه هر شهر فرمانده فرهنگی و روحانیون و طلاب سربازان آنان محسوب می‌شوند که در یک جهش فرهنگی و با عزم و اقدام جدی، موج بزرگ فرهنگی و دینی در جامعه ایجاد می‌کنند.

حجت‌الاسلام جعفرزاده به انعقاد تفاهم‌نامه همکاری شورای سیاستگذاری ائمه جمعه با سازمان تبلیغات اسلامی اشاره کرد و افزود: اخیراً بین شورای سیاستگذاری ائمه جمعه و سازمان تبلیغات اسلامی تفاهم نامه همکاری بین دو نهاد تبلیغی مؤثر کشور منعقد شده که تبادل تجارب و بهره‌مندی از امکانات یکدیگر و مشارکت جهت راه‌اندازی و استقرار کامل ستاد راهبری و پشتیبانی امور مساجد و هماهنگی و هم افزایی دو نهاد تبلیغی، در جبهه گام دوم انقلاب و برای پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی از مهمترین محورهای همکاری نهاد نماز جمعه و سازمان تبلیغات اسلامی است.

مردم خلخال در ولایتمداری و دفاع از آرمان‌های دینی همواره پیش قدم هستند

امام جمعه خلخال در سخنانی، با اشاره به فرهنگ غنی این شهرستان در حفظ دیانت و ارزش‌های اسلامی، گفت: مردم خلخال متدین و انقلابی هستند و با راهبری علمای بزرگ دینی از دوران انقلاب تا کنون در مسیر ولایت مداری و دفاع از آرمان‌های دینی همواره پیش قدم هستند.

حجت‌الاسلام کریم اسدی بر توجه ویژه به شهرستان خلخال در راستای توسعه فعالیت‌های فرهنگی و قرآنی تاکید کرد و گفت: برخی از روستاهای این شهرستان نیازمند استقرار روحانی هستند که با تحقق این امر، تبلیغ در مناطق محروم و روستایی توسعه می‌یابد.

نماز جمعه نماد انقلاب اسلامی است

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان اردبیل، نماز جمعه را نماد انقلاب اسلامی عنوان کرد و گفت: نماز جمعه از فعالیت‌های تأثیرگذار در جامعه است که مردم را از لحاظ سیاسی، اعتقادی اخلاقی و اجتماعی روشنگری کرده و آگاهی می‌بخشد.

حجت‌الاسلام ناصر نصیری همت و همراهی گسترده ائمه جمعه را در تقویت نماز جمعه مهم دانست و افزود: میزان همراهی مردم با روحانیون و ائمه جمعه و پایبندی به ارزش‌های دینی، از حضور حداکثری آنان در نماز جمعه نمایان است که باید همواره در تقویت و استمرار این همراهی و اعتماد تلاش کرد.