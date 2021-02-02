مخالفت آلمان با درخواست فرانسه برای کنار گذاشتن پروژه نورداستریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، برلین در پاسخ به درخواست فرانسه از آلمان برای کنار گذاشتن پروژه خط لوله گازی «نورد استریم ۲» اعلام کرد که همچنان بر اجرای این پروژه پافشاری می‌کند.

در همین رابطه، «مارتینا فیتز» سخنگوی دولت آلمان گفت که موضع دولت این کشور در خصوص پروژه خط لوله گازی «نورد استریم ۲» تغییر نکرده است.

فرانسه دیروز دوشنبه در واکنش به سرنوشت الکسی ناوالنی، منتقد ولادیمیر پوتین و اعتراضات اخیر روسیه، از آلمان خواست تا پروژه خط لوله گازی نورد استریم ۲ را کنار بگذارد.

موضع فرانسه در حالی مطرح شده است که آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان روز ۲۱ ژانویه بار دیگر بر اجرای این پروژه تأیید کرده بود.

آمریکا و چند کشور اروپایی از جمله لهستان با دیده تردید به این پروژه نگاه کرده و از احتمال وابستگی آلمان و اتحادیه اروپا به گاز روسیه ابراز نگرانی کرده‌اند.

اجرای پروژه خط لوله گازی نورد استریم ۲ به ارزش بیش از ۹ میلیارد یورو و با طول ۱۲۰۰ کیلومتر که از یک سال پیش و در پی اعمال تحریم‌ها علیه روسیه متوقف شده بود، در اوایل ماه دسامبر ۲۰۲۰ از سر گرفته شده است.