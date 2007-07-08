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۱۷ تیر ۱۳۸۶، ۱۱:۲۴

ویژه نامه "شعر کردی" گوهران در راه است

ویژه نامه "شعر کردی" گوهران در راه است

فصلنامه گوهران شماره جدید خود را به " شعر کردی " اختصاص داده است. این مجله تا دو هفته دیگر منتشر می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در ویژه نامه گوهران برخی از آثار کلاسیک ادبیات و شعر کردی بررسی شده و مجموعه ای از مقالات مختلف از نویسندگان و شاعرانی مانند شیرکو بی کس، فرهاد پیربال، علی اشرف درویشیان و غیره آمده است.

در ویژه نامه شعر کردی گوهران سعی شده است که آثار نویسندگان و شاعران کرد ایران و عراق به مخاطبان معرفی شود. این ویژه نامه تا دو هفته دیگر منتشر می شود.

گوهران به مدیریت سعیده آبشناسان در هر شماره به یکی از چهره ها و بزرگان ادبیات کشور می پرداخت که این بار موضوع " شعر کردی " را دستمایه نقد و معرفی قرار داده است. شماره قبلی این نشریه به " نیما یوشیج " اختصاص داشت.

کد مطلب 513712

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