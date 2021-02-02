محمد تقی منوچهری در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای توسعه و تقویت کشت گلخانهای در استان بوشهر تلاشهای گستردهای صورت گرفته است و شاهد حمایتهای خوبی هستیم.
وی با اشاره به افتتاح و یا آغاز عملیات اجرایی ۳۲ پروژه تولیدی، اقتصادی و زیربنایی در حوزه کشاورزی استان بوشهر با اعتبار دو هزار و ۶۰ میلیارد ریال در دهه فجر، خاطرنشان کرد: طرحهای گلخانهای بیشترین سهم را در بین این پروژهها دارند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر از اشتغال ۲۳۳ نفر به صورت مستقیم و ۵۰ نفر غیر مستقیم در این طرحها خبر داد و افزود: ۲۷ طرح به بهرهبرداری میرسد و پنج پروژه نیز آغاز خواهد شد.
وی از اجرای طرحهای مدیریت مصرف آب در حوزه کشاورزی، احیای قنات و آبیاری تحت فشار خبر داد و بیان کرد: ۱۰۵ خانوار با اجرای این طرحها از مزایای آن بهرهمند خواهند شد.
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